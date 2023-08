LSPR dan Metamorphose Production Hadirkan Teater Musikal 'Nirwana'

LSPR Institute of Communication & Business kembali mengadakan sebuah pertunjukan teater musikal berjudul “Nirwana” yang telah diselenggarakan oleh Metamorphose Production. pada 27 Juli 2023 di Gedung Kesenian, Jakarta.

Pertunjukan tersebut diadakan para mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Performing Arts Communication (PAC) Angkatan 24.

Hal ini juga merupakan salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan mata kuliah Plan and Production Management yang diampu oleh Mikhael Yulius Cobis, M.Si., M.M yang juga berkolaborasi dengan tiga mata kuliah utama lainnya di konsentrasi PAC, yaitu Music and Sound, Stage Production & Lighting Technology, dan Costume Design & Make Up.

Pertunjukan “Nirwana” diselenggarakan dalam dua kali pertunjukan, yaitu pertunjukan pertama pada pukul 15.30 - 17.30 dan pertunjukan kedua pada pukul 19.30 - 21.30.

Acara ini diketuai Brigitta Belinda selaku Produser dan Safira Incahanesya selaku asisten produser “Nirwana”, serta dibantu oleh tiga sutradara, yaitu Bennedict Herdianus, Grace Wijaya, dan Shakira Ibrahim.

Metamorphose Production juga berkolaborasi dengan Edith Cowan University Australia serta salah satu sanggar tari di Jakarta Timur, yaitu Sanggar Ratna Sari yang berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan (DIsbud) DKI Jakarta dalam upaya melestarikan budaya Indonesia kepada masyarakat luas.

“Melalui mata kuliah Plan & Production Management, mahasiswa mendapatkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan, yaitu pemahaman mendalam tentang produksi teater tentang konsep, prinsip, dan proses perencanaan produksi teater dari awal hingga pelaksanaan produksi, persiapan teknis, logistik, jadwal, dan anggaran," jelas Mikhael Yulius Cobis, M.Si, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut.

"Selain itu mahasiswa juga belajar bagaimana mengkoordinasikan tim produksi, berkomunikasi dengan anggota tim, memfasilitasi kolaborasi, dan mengambil keputusan yang efektif dalam lingkungan produksi yang dinamis,” terang Mikhael.

Pertunjukan ini merupakan cerita fantasi yang terinspirasi dari kisah Tribhuwana Wijayatunggadewi di era Majapahit yang menceritakan perselisihan antara dua kerajaan, yaitu Arutala dan Adhisti.

Di dalam ceritanya akan terdapat berbagai unsur penggabungan kebudayaan, yang tidak hanya menggabungkan kebudayaan Barat dan Timur, tetapi juga kebudayaan Indonesia.

Brigitta Belinda menyatakan,“Dengan karya “Nirwana” yang dibuat oleh Metamorphose Production diharapkan masyarakat dapat semakin mengapresiasi karya-karya seni campuran antara tradisional dan modern agar karya seni tradisional yang ada bisa terus berkembang mengikuti perkembangan zaman." (RO/S-4)