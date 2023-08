Dukung Murid Berkebutuhan Khusus, Four Points Bantu SLB Paedagogia

FOUR Points by Sheraton Surabaya memberikan sejumlah donasi kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Paedagogia di kawasan Surabaya, Jawa Timur, untuk mendukung inklusivitas dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Inisiatif ini merupakan rangkaian dari kegiatan Marriott International Indonesia Finance Workshop 2023 sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan.

"Kami mengundang 50 murid dan guru dari SLB Paedagogia, yakni sekolah untuk murid berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu," ujar Senior Area Director of Finance, Indonesia & Malaysia Marriott International Mohit Gomber dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/8).

Turut hadir pada kegiatan yang didukung Marriott Indonesia Business Council ini, Chief Financial Officer APEC Marriott International Christina Chan, dan Area Vice President, Indonesia & Malaysia Marriott International Ramesh Jackson.

Mohit mengatakan kehadiran mereka tak hanya menambah semarak kegiatan, tetapi juga sebagai bentuk penegasan komitmen Marriott International untuk berdampak positif pada komunitas di sekelilingnya.

"Kami bersyukur dapat menyelenggarakan kegiatan yang sangat positif ini untuk memberdayakan masyarakat dan komunitas di sekitar kita."

"Ini bisa jadi pengingat luar biasa atas pentingnya pendidikan anak dan memupuk masa depan lebih gemilang bagi komunitas kita," tutur Mohit.

Director of Marketing Communication Complex Sheraton Surabaya Hotel & Towers and Four Points by Sheraton Surabaya Birgitta Mone menambahkan hal ini sebagai perwujudan salah satu pilar Serve360 yakni empowerment.

Dalam hal ini, pihaknya memberikan sejumlah donasi bagi SLB Paedagogia berupa uang tunai dan barang. Setiap murid menerima paket perlengkapan sekolah untuk kegiatan pembelajaran dan aktivitas ekstrakurikuler.

"Guru dan pekerja di SLB Paedagogia juga diberikan bantuan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya yang luar biasa dalam membimbing dan mendidik tumbuh kembang anak-anak tersebut," tutur Birgitta.

"Kami bangga bisa mengadakan inisiatif spesial ini yang sejalan dengan program TakeCare di bawah pilar Serve360," ujar dia.

Adapun puncak acara donasi digelar dengan penampilan talenta berbakat dari SLB Paedagogia seperti tarian tradisional khas Indonesia.

"Kami harap acara ini menggema ke semua komunitas, menumbuhkan rasa kasih sayang, pengertian, dan dukungan bagi murid-murid berkebutuhan khusus," tutup Birgitta. (RO/S-2)