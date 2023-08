Menkominfo Dorong Praktisi Kehumasan Manfaatkan Teknologi AI

TREN penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) kian meningkat dalam berbagai sektor. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan praktisi kehumasan di Indonesia juga perlu memanfaatkan teknologi AI.

“Peran AI telah digunakan untuk menganalisis data serta mengidentifikasi tren di dunia kehumasan. AI digunakan juga untuk menelusuri dan mengukur dampak program public relations. Otomasi oleh bot dikerahkan sebagai layanan pengguna 24 jam,” jelasnya saat memberikan sambutan Kunci Pembuka dalam Opening Indonesia Public Relations Summit 2023 " Innovation for Reputation “, di Jakarta Selatan, Jumat (4/8).

Menurut Menteri Budi Arie, pemanfaatan teknologi AI akan memudahkan praktisi kehumasan meningkatkan komunikasi dengan publik. Bahkan, menurutnya data Chartered Institute of Public Relations 2022 menunjukkan, peluncuran ChatGPT menjadi pencetus pengembangan AI di dunia PR.

“Seperti yang dilakukan Bloomberg News, hampir sepertiga konten dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan atau robot reporters, yang kemudian memudahkan jurnalis berfokus pada konten yang didasarkan pada riset, data, serta humanisme yang kuat,” jelasnya.

Menkominfo menilai setiap praktisi PR telah beradaptasi dengan berbagai ruang digital seperti situs web, aplikasi online, YouTube, situs media sosial Facebook dan LinkedIn, Instagram, blog, atau podcast.

“Media ini juga memungkinkan transformasi peran PR menjadi tonggak komunikasi melalui kreativitas dan inovasi dalam penyampaian informasi kepada publik,” ujarnya.

Namun demikian, Budi Arie menyatakan praktisi kehumasan tidak boleh sepenuhnya mengandalkan teknologi tanpa kendali.

“Sisi negatif digitalisasi juga terasa ketika kita dihadapkan dengan polarisasi, penipuan, dan keresahan akibat disinformasi yang mudah tersebar lewat media digital,” tandasnya.

Menkominfo menyontohkan pada saat pandemi Covid-19, perjuangan panjang bukan hanya dalam aspek kesehatan, namun juga banyaknya informasi yang tidak valid.

Seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO “We’re not just fighting an epidemic, we’re fighting an infodemic”. Reputasi dan citra lembaga publik maupun privat menjadi taruhannya.

“Saya yakin, bukan hanya pemerintah tetapi kita semua berusaha mengatasi krisis di sektor masing-masing,” jelasnya.

Dalam acara itu, Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong. Turut hadir Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantoro dan Founder-CEO The Iconomics.com Bram S. Putro. (Z-5)