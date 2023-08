Preposition of Place, Time, and Direction: Penggunaan In On At dan Contohnya

DALAM bahasa Inggris, kita belajar tentang preposisi atau preposition. Preposisi adalah istilah yang digunakan untuk mengindikasikan koneksi antara kata benda atau kata ganti dalam suatu kalimat.

Preposisi dalam bahasa Inggris yaitu at, in, of, for, about, before, from, by, on, under. Biasanya preposition ini menjadi kombinasi kata benda (noun) dan kata ganti (pronoun). Jadi, preposition ialah kata depan yang tidak berubah bentuknya.

Umumnya preposition ditempatkan sebelum noun dan pronoun. Pemakaian preposition untuk menunjukkan hubungan antara kata benda, kata ganti, dan kata lain dalam kalimat.

Preposition of place

Preposition of place berarti kata depan yang menunjukkan tempat atau lokasi. Tidak hanya terdapat satu macam, preposition of place juga masih terbagi ke beberapa jenis. Biasanya, hal ini ditentukan oleh lokasi atau tempat yang kamu maksud.

a. At.

Salah satu preposition of place yang tentu sudah akrab di telinga ialah kata at. Biasanya, kata at digunakan untuk:

1. Menunjukkan alamat. Contoh, at Cawang, at Universitas Kristen Indonesia.

2. Menunjukkan gedung atau tempat yang besar dan luas. Contoh, at the park, at the mall.

3. Menunjukkan waktu. Contoh, My friends usually leave work at five o'clock.

b. In.

Selain preposition of place yang sudah disebutkan di atas, ada pula jenis preposition of place lain, yaitu in. Sebenarnya, fungsi dari at maupun in tidak jauh berbeda. Sama halnya dengan at, preposisi in juga bisa kamu gunakan untuk beberapa fungsi.

1. Menunjukkan tempat umum. Contoh, in the city hall, in the city garden.



2. Menunjukkan tempat di dalam gedung atau tempat-tempat yang luas. Contoh, in the restaurant, in the book store.

3. Menunjukkan nama desa, kota, atau negara. Contoh, in Malang, in Vietnam, in Australia.

c. On.

Sedikit berbeda dengan at dan in, preposisi on lebih sering digunakan untuk menunjukkan posisi atau letak suatu benda. Misalnya, gelas yang letaknya di atas meja. Preposisi ini memiliki arti di atas. Oleh sebab itu, biasanya, preposition of place ini menunjukkan posisi suatu benda yang berada di atas benda lain.

Contoh kalimat.

1. I put my glasses on the table.

2. I saw your smartphone on the coffee table last night.

Selain ketiga preposisi yang mengawali kata benda berupa keterangan tempat, ada pula beberapa jenis preposition of place yang memiliki fungsi beragam. Contohnya, to, from, near, beside, between, among, above, below, under, in front of, in back of, by.

Preposition of time

Fungsi preposisi tidak hanya mengawali keterangan tempat, tetapi juga keterangan waktu. Tak jauh berbeda dengan preposition of place, preposisi yang satu ini juga terdiri dari beberapa jenis yang penting untuk kamu pelajari. Berikut beberapa contoh dan penjelasannya.

a. At.

Preposisi yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu yang berupa jam atau suasana. Berikut beberapa contoh kalimat dengan preposisi at yang digunakan sebagai preposition of time.

1. I go to school every day at 6 am.

2. My parents usually come home at night.

b. On.

Sebagai preposition of time, kata on digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu yang berupa informasi tentang hari, tanggal, atau hari spesial atau perayaan, seperti tahun baru atau natal. Berikut beberapa contoh penggunaan on yang tepat sebagai preposition of time dalam kalimat bahasa Inggris.

1. I went to the park on Saturday night last weekend.

2. I was born on Sunday, November 20th, 1994.

3. My sister came home last year on Christmas day.

c. In.

Sebagai preposition of time, in biasanya digunakan untuk menjelaskan informasi berupa waktu, bulan, cuaca, hingga tahun. Berikut beberapa contohnya.

1. I wake up in the morning everyday.

2. I will come home in June.

3. I will go to Italy in 2022.

Sebenarnya, masih ada beberapa preposisi waktu yang juga bisa kamu gunakan jika ingin berbahasa Inggris. Di antaranya before, after, since, during, for, until, from...to..., dan masih banyak lagi. Jika kamu ingin menguasai bahasa asing yang satu ini, cobalah mempelajari fungsi dari masing-masing preposisi yang telah disebutkan di atas.

Preposition of direction

Nah, salah satu macam dari preposisi yang juga tak kalah penting adalah preposition of direction. Ini artinya preposisi yang digunakan berfungsi untuk menunjukkan arah. Ada macam-macam preposition yang bisa kamu gunakan dalam kalimat demi menunjukkan informasi tentang arah.

Contoh preposition of direction ialah to, from, along, towards, into, across, up, down. Yuk lihat penjelasannya dari beberapa kata depan dalam bahasa Inggris tersebut.

a. To berarti ke atau menuju suatu tempat.

b. From berarti dari suatu tempat.

c. Along berarti sepanjang.

d. Towards berarti menuju.

e. Into berarti ke dalam.

f. Across berarti seberang.

g. Up berarti atas atau menaiki.

h. Down berarti bawah atau menuruni.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang preposition of place, time, dan direction (in, on, at), kita dapat lebih lancar dan akurat dalam berkomunikasi. Dengan mengaplikasikan contoh-contoh kalimat yang telah diberikan, kita dapat memperluas kemampuan berbahasa Inggris kita dan menciptakan komunikasi yang lebih jelas dan tepat dalam berbagai situasi. (Z-2)