Jadi Sponsor Perhiasan Miss Universe Indonesia 2023, UBS Gold Persembahkan Mahkota Shimmering Hope

PRODUSEN emas dan perhiasan asla Jawa Timur, UBS Gold resmi menggandeng kerja sama eksklusif dengan Miss Universe Indonesia 2023. UBS Gold menjadi sponsor perhiasan dari ajang Miss Universe Indonesia 2023 yang dimulai pada 21 Juli 2023 hingga 3 Agustus 2023.

Kehadiran UBS Gold sebagai pendukung dari perhelatan Miss Universe Indonesia 2023 adalah dengan mempersembahkan crown atau mahkota yang memiliki julukan “Shimmering Hope”.

UBS Gold menjadi produsen tunggal dari mahkota yang bertahtakan 24 bintang yang terbuat dari emas putih solid dengan lebih dari 8000 first quality cubic zirconia ini.

Creative Director UBS Gold Michael Yahya menjelaskan, dengan sentuhan yang elegan dan mewah, mahkota itu merepresentasikan bentuk kepemimpinan yang memiliki karakter bersinar, brilian, dan inspiratif.

"Miss Universe Indonesia yang menggunakan mahkota ini diharapkan bisa memiliki kualitas tersebut dan menggunakan kekuatan mereka memberikan harapan serta optimisme. Perempuan itu juga bertugas untuk mampu mempergunakan posisi, jabatan, pengaruh, serta kekuatannya untuk kebaikan banyak orang. Termasuk komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, serta kesejahteraan dengan menyuarakannya dalam bentuk aksi nyata atau pun program-program yang memberdayakan masyarakat," jelas Michael.

Ragam budaya Indonesia yang kental dengan perpaduan bahan perhiasan yang mewah dan premium terasa pada desain dari mahkota Miss Universe Indonesia 2023. Terlebih, mahkota ini didesain dan di produksi langsung oleh anak bangsa.

Michael mengungkapkan, latar belakang budaya Indonesia yang beragam menginspirasi pihaknya melahirkan Mahkota itu. Unsur Indonesia juga sangat kental karena Mahkota didesain dan dibuat oleh Local Artist Jewelry yaitu karya anak bangsa yang turut andil menciptakan Mahkota Miss Universe Indonesia.

"Kami juga mengedepankan unsur budaya Indonesia lewat desain ukiran contemporary design pada mahkota. Agar nantinya bisa mempersatukan seluruh keanekaragaman yang indah ditunjukan lewat lebih dari 8000 first quality cubic zirconia dan, 24 bintang yang mewakili sifat 24K of Gold serta dominasi desain emas putih yang menghiasi mahkota Miss Universe Indonesia" imbuh Michael.

Tidak hanya itu. UBS Gold juga akan memberikan hadiah berupa perhiasan emas dan gold bar dengan nilai total ratusan juta rupiah untuk 5 kontestan terbaik dari ajang Miss Universe Indonesia 2023.

Dukungan ini diberikan oleh UBS Gold sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para peserta Miss Universe Indonesia 2023 yang akan bertarung di malam pemilihan pada 3 Agustus 2023 mendatang.

Kehadiran UBS Gold sebagai sponsor perhiasan dari ajang Miss Universe Indonesia 2023 menjadi langkah penting dalam mengenalkan emas sebagai produk investasi maupun gaya hidup masa kini. T

erlebih, UBS Gold sendiri tengah menggalakkan campaign Iam24K yang mendorong masyarakat untuk tampil lebih percaya diri dan berani menunjukan ke otentikan diri.

"Sebagaimana nilai yang kami percayai tentang makna EMAS tidak hanya secara harfiah tetapi EMAS juga memiliki makna tentang value dari seseorang yang berharga, dan harapan akan masa depan. Oleh karena itu campaign terbaru kami Iam24K turut menjadi alasan mendasar kami bergabung mendukung Miss Universe Indonesia. Iam24K adalah sebuah semangat untuk bisa mendorong seseorang menjadi versi terbaik dari diri mereka, campaign yang bertujuan untuk reminder everyone that they should embrace their own authenticity, Because with UBS Gold, everyone can have a chance to be loud, to be different, and to be the best version of them with the 24K attitude," tutur Michael. (Z-5)