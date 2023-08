Contoh Kalimat Pronoun Subject, Object, dan Adjective

PRONOUN dalam Bahasa Indonesia dimaknai sebagai 'kata ganti'. Pronoun adalah salah satu parts of speech yang berguna untuk dijadikan suatu kalimat ringkas atau efektif. Dalam penggunaan pronoun biasa merujuk pada orang, hewan, benda, dan lainnya.

Pronoun termasuk bagian Part of speech yang berfungsi penunjuk pada kalimat. Pronoun berperan guna menghindari dalam pengulangan kata atau repetisi. Pentingnya memahami part of speech karena terdapat klasifikasi seperti verb, noun, adjective, pronouns, adverb, interjection, conjunction, dan prepostition.

Sebelum menggunakan kata pronoun, pahami terlebih dahulu bahwa terdapat beberapa macam yang dapat dipelajari agar bisa membedakan dari poin-poin yang sudah dikelompokkan diantara lain personal, demonstrative, relative, indefinite, interrogative, possessive, pronominal adjectives atau possessive adjective.

Mari simak ciri-ciri, pengelompokan pronoun beserta contoh penggunaan kalimat, sebagai berikut:

Ciri-ciri Pronoun

Pronoun memiliki ciri-ciri paling menonjol yaitu ketika kata ganti menjadi subjek. Rumus yang sering digunakan adalah S + To be + Noun or s + Adjective.

Contoh kalimat pronoun dapat diartikan menjadi possessive adjective atau menjelaskan kepemilikan benda, ciri-ciri berada di depan kata benda dengan rumus S + To be + Possessive adjective + Noun.

Berikutnya terdapat possessive pronoun atau tidak diikuti dengan benda, namun diakhir kalimat menjelaskan kata kepemilikan setelah To be dengan rumus Subject + To be + Possessive adj.

Terdapat juga contoh kalimat pronoun dalam bentuk lain seperti interrogative atau menanyakan sesuatu. Pada dasarnya menanyakan kepemilikan, nah selanjutnya terdapat beberapa contoh kalimat pronoun, sebagai berikut:

What (apa) merupakan kata ganti awal yang sering ditemukan:

What are you, Marco? (apa pekerjaanmu, Marco?). What is the difference between those two apples (apa perbedaan dari kedua apel tersebut?).

Which (yang mana) adalah kata yang jarang sekali ditemukan dalam kalimat pronoun.

Which chocolate is the best for my girlfriend, I want to give as a gift (cokelat mana yang paling baik untuk pacarku, aku ingin memberikannya sebagai hadiah). Which one is your mother? Is he the one wearing a cap? ( yang mana ibu kamu?, apakah dia menggunakan sebuah topi?).

Who (siapa) untuk kalimat menyatakan atau menanyakan siapa, nama, seseorang.

Who take the basketball? I don’t see someone take it! (siapa yang mengambil bola basketnya? Aku tidak melihat seseorang mengambilnya!). Who write this poetry? It does really touching! (siapa yang menulis puisi ini? Ini sungguh menyentuh).

I/ Me/ I am (saya) dalam kalimat ini mungkin sudah sering mendengar dalam penggunaan awal kalimat.

Listen to me now, please (tolong dengarkan aku sekarang). I will study in England next month (saya akan belajar di inggris bulan depan). I am so happy to see you (saya sangat senang bertemu denganmu).

You (kamu/ kalian) arti kata ini tak hanya sebagai kamu, melainkan kalian

You are the most genius I have ever met (kamu orang paling jenius yang pernah saya temui). You guys are so nice to him (kalian begitu baik pada dia laki-laki).

Mine/ Your/ Our/ Her/ His/ Their (Milikku/Milikmu/Milik kita) pada kalimat ini merupakan jenis possessive karena memberitahu rasa kepemilikan.

That expensive car is mine (mobil mahal itu milikku). Your broken smartphone need to be repaired (ponsel cerdas milikmu yang rusak perlu diperbaiki). These puppies are ours now (anak-anak anjing ini adalah milik kita sekarang). Please return this book to Angelina, it’s hers (tolong kembalikan buku ini pada Angelina, itu miliknya). The small booth is ours, and the big booth is theirs (stan kecil itu milik kita, dan yang besar milik mereka).

Myself/Yourself/Themselves (Saya sendiri/Kamu sendiri/Mereka sendiri) kalimat ini adalah jenis reflexive pronoun dan digunakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

I am preparing the lunch by my self (aku menyiapkan makan siang sendiri). No one can protect you except yourself (tidak ada yang bisa melindingi kamu kecuali dirimu sendiri). The couple keep the secret themselves (pasangan ini menyimpan rahasia untuk diri mereka).

This/ That/ These/ Those (ini) adalah kalimat demonstrative pronoun yang menunjukkan sesuatu atau mendemonstrasikan benda, makhluk hidup.

This is my best friend, his name is Julio (ini adalah teman terbaikku, nama dia adalah Julio). Those are my friends’ bikes. (itu adalah sepeda teman-temanku).

Me/ Them (saya/ mereka) pada kalimat ini menggunakan object pronoun