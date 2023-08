Mineral Botanica Luncurkan Maskor SiMica dan Produk Baru Jakarta x Beauty 2023

PRODUSEN kosmetik, Mineral Botanica membuat inovasi pada produknya, the grail soft matte lip cream, dengan menghadirkan varian warna baru untuk makeup yang natural, bersamaan dengan hadirnya maskot resmi yang mulai diperkenalkan di Jakarta X Beauty 2023 pada 3-6 agustus 2023.

Warna baru itu menampilkan kesan yang lebih soft dan nude pada produk lipcream the Grail Soft Matte Lip Cream dan The Grail Lipmousse yang lebih ringan dengan warna-warna cerah dan terjangkau sehingga cocok digunakan bahkan oleh anak remaja.

“Kali ini kami mengeluarkan warna-warna terbaru untuk para pecinta lipcream yang suka berpenampilan natural, bisa coba The Grail Soft Matte Lip Cream dengan varian warna soft dan nude, dan produk ini belum resmi di launching loh, jadi buat yang mengunjungi Jakarta X Beauty. kami beri kesempatan untuk menjadi yang pertama kali mencoba varian baru kami yang akan secara resmi dipasarkan pada 25 Agustus mendatang.” Ujar Anita Loeki, Co-Founder Mineral Botanica.

Selain kosmetik, merek yang menggunakan bahan dasar alami ini juga memperkenalkan produk perawatan wajah yaitu Glow Elixir Treatment Essence, Perfect Purifying bundle set new formula, dan First Defence bundle set new formula yang dapat di coba pertama kalinya khusus untuk para pengunjung Jakarta X Beauty 2023.

Mineral Botanica menyasar targetnya mulai dari remaja hingga dewasa yang membutuhkan kosmetik dan perawatan pada kulit dengan bahan dasar alami sehingga aman, serta mudah untuk digunakan.

Pada kesempatan yang sama, sebagai bentuk awal munculnya representasi dari mineral botanica dengan menghadirkan maskot resminya, bernama SiMica di Jakarta X Beauty 2023 yang akan segera dirilis secara resmi.

Terinspirasi dari salah satu produk terbaiknya, yaitu hyaluronic acid serum dengan kandungan utama dari buah Kakadu plum, sebagai buah yang memiliki kekayaaan akan manfaat baik bagi kesehatan dan perawatan wajah, serta mudah untuk dikembangbiakkan menjadi pilihan tepat sebagai wujud maskot SiMiCa, yang kemudian diimplementasikan menjadi filosofi utama yaitu informasi yang kaya akan manfaat, melek teknologi, inovatif, dan friendly.

“Hadirnya maskot ini menjadi salah satu upaya kami dalam melambangkan visi dan misi kami sebagai produk kosmetik yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya sehingga bisa dilihat, bentuk dari maskot kami terinspirasi dari buah Kakadu Plum, kami berharap dengan adanya maskot ini, pelanggan ataupun calon pelanggan kami akan bisa merasakan personal touch yang coba kami berikan sehingga dapat melekat pada benak pelanggan ataupun calon pelanggan kami”. Ungkap Anita.

Mineral botanica menawarkan berbagai promo menarik di boothnya, mulai dari diskon produk hingga 70%, Belanja minimal Rp500.000 bisa main spinwheel dengan hadiah setara dengan nilai Rp300.000, SiMica maskot softlaunching + FREE merchandise, bonus facial foam buat yang Belanjain ayang di Jakarta X Beauty 2023, ada Lucky Draw berhadiah Coffee Machine by B Coffee Co. & Spin Scrubber by Notale, dan gratis produk sample Mineral Botanica untuk setiap pembelian tanpa minimal pembelian.

“Kami memberikan diskon dan promo menarik ya untuk para pengunjung Jakarta X Beauty 2023 hari ini hingga hari minggu nanti, jadi para pengunjung mendapat banyak sekali keuntungan ketika mengunjungi booth kami.” pungkas Anita. (Z-5)