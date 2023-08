PT Paragon Technology and Innovation dan Media Indonesia: Kolaborasi Meningkatkan Pendidikan

PT Paragon Technology and Innovation memiliki segudang riwayat membantu pendidikan bangsa dari berbagai sisi. Mulai dari pemberian beasiswa, pelatihan, pendidikan bagi anak tidak mampu, penelitian, rumah senja, dan masih banyak lainnya. Kebaikan tersebut dikolaborasikan dengan Media Indonesia yang memiliki tujuan yang sama yakni turut serta mencerdaskan anak bangsa.

EVP and CAO PT Paragon Technology and Innovation A. Miftahuddin Amin menjelaskan perusahaan ini digerakkan oleh keinginan untuk memberikan manfaat yang bisa dirasakan bersama. Sehingga pendidikan menjadi sebuah kunci agar Indonesia bisa maju dan masyarakat bisa hidup lebih baik lagi.

"Semua denyutnya di pendidikan. Menurut kami hanya pendidikan yang membuat Indonesia bisa maju. Ini juga semangat kami sehingga ngomong pendidikan mata kami bisa berbinar, kami juga ingin menjadi visi misi yang sama ingin membangun Indonesia lebih baik," kata Miftahuddin di Kantor Media Indonesia, Jakarta Barat, Kamis (3/8).

Paragon juga melakukan banyak riset dan jurnal. Pada tahun lalu hasil riset dalam jurnal dipresentasikan di International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC) di London Inggris dan membawa 10 riset. Nantinya pada September ini Paragon juga akan berangkat ke Spanyol dengan membawa hasil riset untuk dipresentasikan.

"Dasarnya adalah kultur untuk pengembangan. Inovasi dan pengembangan manusia terkait dengan budaya. Karena prinsipnya memberikan kemanfaatan oleh karena itu kami memiliki banyak bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, women empowerment, dan environment," ujarnya.

Menurut Deputi Direktur Pengembangan Bisnis Fitriana Saiful Bachri Media Indonesia praktik kebaikan tersebut pada dasarnya bisa dikomunikasikan dengan baik. Berkolaborasi dengan Media Indonesia praktik baik pada sektor pendidikan tersebut diharapkan bisa mempengaruhi anak bangsa lain untuk bisa turut memajukan pendidikan.

"Praktik baik harus dikomunikasikan agar bisa ditularkan. Menurut saya perjalanan Paragon harus di berbagi dalam berbagai bentuk dan aktivasi yang berdampak kebaikan bisa kami perlu duduk kembali. Kami media bisa dimanfaatkan komunikasi publik kita padukan bagaimana caranya dan kita maju bersama," ujarnya.

Media Indonesia punya banyak kolaborasi di bidang pendidikan seperti pemberian pelatihan jurnalisme, reporter cilik, dan sebagainya. Sehingga bisa berjalan bersama.

"Bicara filantropi atau CSR yang merupakan praktik baik harus ungkapkan dengan tujuan agar seluruh pihak bisa mengikuti," tambahnya.

Hingga kini Paragon sudah melahirkan 13 brands, 10 ribu karyawan yang tersebar di 41 distributor center, sebanyak 1.600 SKU aktif, 21 Ha plant area, dan 80 persen pengguna di bawah 35 tahun. Suksesnya produk-produk Paragon dikelola oleh profesional dan sudah terbukti menjadi brand nomor 1 di Indonesia yang mengalahkan global companies.

Pada pertemuan tersebut turut hadir Head of CSR & Corporate Communication Paragon Suci Hendrina, Senior Head of Media & Strategic Partnership Ressa Truna, Corporate Communication Senior Officer Eko Siswati, Corporate Communication Executive Azza, Corporate Communication Senior Executive Ucik, Head of PR Halal & Emerging Teens Prita Bellinda. (Iam/Z-7)