Bangun Rumah Produksi Ronaksara, Begini Cara Rizky Adrian Terus Hasilkan Ide Kreatif

RUMAH Produksi atau production house merupakan tempat bagi para pelaku industri kreatif untuk menghasilkan sebuah karya yang akan ditampilkan dalam sejumlah medium.

Rumah produksi adalah istilah umum dalam industri kreatif yang merujuk kepada perusahaan yang menyokong produksi karya-karya audio, visual, audiovisual, dan acara televisi atau radio sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Definisi lainnya, rumah produksi merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai organisasi dan keahlian dalam memproduksi program-program audio dan audiovisual untuk disajikan kepada khalayak, baik secara langsung maupun melalui broadcasting house.

Baca juga : Bantu Wanita Berdaya, Sukarelawan Ini Bangun Rumah Produksi Camilan di Pangandaran

Meski demikian, di tengah semakin banyaknya rumah produksi di Indonesia, pelaku industri ini dituntut semakin kreatif agar karyanya bisa masuk ke pasar dan menjadi perhatian masyarakat.

CEO Ronaksara Rizky Adrian membagikan tips untuk bisa menghasilkan kreativitas yang jadi tumpuan utama rumah produksi.

Baca juga : Rumah Produksi Pisang Sale di Cipatujah-Tasikmalaya Diresmikan

“Pertama, kosongkan gelasmu. Lalu, temui banyak orang. Serap sebanyak-banyaknya ilmu dari mereka. Kemudian, harus memperbanyak referensi, tingkatkan taste pada seni audio visual. Perbanyak koneksi dengan para expert.

Kelak mereka yang akan membantu dalam segi teknis dan eksekusi. Dan yang paling penting, eksekusi. because that is what production means,” ujar Rizky yang juga menjabat sebagai Co-Founder dan Executive Producer Ronaksara di Jakarta.

Dalam sebuah rumah produksi, kata Rizky, ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, masalah modal. Urusan modal adalah kendala yang cukup lumrah dalam semua bisnis.

“Namun, semua kendala pasti ada solusinya. Dewasa ini banyak sekali perusahaan yang tugasnya meminjamkan modal dengan cepat. Begitu bisnis jelas visinya dan jelas apa yang sedang mereka jalankan, siapa saja mempunyai keinginan untuk membantu,” ujar Rizky yang lahir di Jakarta, 18 Februari 1998.

Sementara itu, 90% kendala dalam produksi datang dari faktor komunikasi. Komunikasi yang kurang jelas di awal mengakibatkan permasalahan di belakang. Semua info yang diterima harus dikomunikasikan ke pihak yang terlibat secepatnya.

Rizky yang sudah lama terjun ke bidang rumah produksi memiliki filosofi sepanjang menangani rumah produksi Ronaksara.

“Filosofi hidup saya adalah menyadari eksistensi waktu itu penting. Waktu terbaik adalah sekarang, bukan besok, bukan kemarin, tapi sekarang,” tutur Rizky.

Rizky memiliki alasan tersendiri terjun ke dunia rumah produksi. Dia mengaku sudah mempunyai mimpi sejak lama untuk mempunyai rumah produksi.

“Tapi saya menyadari ilmu dan relasi yang dipunyai dahulu masih sangat minim. Caranya, setelah mengetahui industri rumah produksi pada saat freelance, saya melihat banyak kesempatan apabila saya memiliki rumah produksi sendiri,” ujar Rizky.

Rizky menilai banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi kreatif, namun masih belum berani melampiaskannya. Dia berharap Ronaksara bisa menjadi rumah untuk mereka berkarya.

Hal itu sesuai dengan visi dan misi Ronaksara. Visi Ronaksara yaitu ingin menjadi rumah produksi bagi siapapun yang ingin bertindak dan belajar.

“Seperti motto kita, shoot and learn. Harapannya semua pihak yang bekerja dengan Ronaksara mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan dan bisa belajar bersama kami,” jelas dia.

Misi Ronaksara, kata Rizky, adalah membuat seluruh karya dengan sepenuh hati dan pikiran. “We just bunch of amateurs who show the world that we could work like professionals,” tutur dia.

Rizky cenderung menyebut dirinya sendiri sebagai sosok amatir, lantaran selalu menemukan banyak hal baru di luar sana yang belum diketahui.

“Banyak orang yang underestimate seorang amatir. Padahal, faktanya ada sesuatu yang seorang amatir bisa melakukan, namun kelompok profesional tidak melakukan,” papar dia.

Rizky menambahkan, seorang amatir yang sedang menekuni passionnya akan bekerja dengan penuh cinta. Sebab, rasa penasaran dan ingin tahu selalu menghantui Rizky.

Sedangkan, seorang profesional bekerja mengatasnamakan profesi yang didasari ilmu yang sudah mereka miliki sebelumnya.

“Bukan berarti profesional itu jelek ya. Namun, bekerja dengan cinta menurut saya outputnya akan lebih memiliki feel yang mendalam dibandingkan bekerja dengan pakem ilmu yang sudah dimiliki sebelumnya,” tutur Rizky.

Rizky pun menilai sumber daya manusia di Indonesia sangat banyak dan bisa bersaing.

“Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak? Karena begini, Bill Gates atau lihat orang-orang sukses lain deh. Mereka punya 24 jam yang sama dengan kita. Semestinya kita juga bisa sama dengan mereka? Berarti ada di dalam rentang waktu 1x24 jam, yang orang sukses lakukan sedang tidak kita lakukan” kata dia.

“Saya ingin meninggalkan legacy untuk anak cucu kelak, bahkan bisa untuk orang-orang di dunia. Mungkin berupa ilmu, materi, nama baik atau bentuk lainnya yang mereka bisa merasakan,” ujar Rizky. (Z-5)