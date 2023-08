Disney Luncurkan Kampanye Create 100 Ajak Talenta Muda Berdonasi

The Walt Disney Company meluncurkan Create 100, sebuah kampanye global yang merayakan kreativitas, menandai 100 tahun perjalanan storytelling Disney.

Beberapa sosok visioner papan atas dunia dan talenta muda di bidang fashion, musik, seni, dan lainnya bergabung di Create 100 dengan mendonasikan karya seni, produk, dan pengalaman yang terinspirasi oleh berbagai cerita dan karakter dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, dan 20th Century.

Kampanye Create 100 juga menggalang donasi bagi Make-A-Wish®Foundation, sebuah organisasi nirlaba dunia yang membantu mewujudkan mimpi dan harapan anak-anak yang mengalami sakit kronis dan menginspirasi harapan hidup baru bagi mereka.

Sebagai permulaan, Disney memperingati peluncuran ini dengan memberikan donasi sebesar US$1 juta kepada Make-A-Wish®Foundation.

"Cerita dan karakter abadi dari Disney telah membuat kesan yang tak terlupakan dalam budaya pop di seluruh dunia, melintasi batas negara, industri, dan generasi," ujar Tasia Filippatos, Presiden Consumer Products, Games, dan Publishing, Disney.

Berkolaborasi dengan Para Visioner

"Bagi kami, tidak ada cara yang lebih baik dari kolaborasi dengan para visioner yang luar biasa ini untuk mendukung Make-A-Wish®Foundation dalam rangka perayaan 100 tahun storytelling Disney."

Untuk memulai kampanye Create 100 ini, Disney bekerja sama dengan Virgil Abloh Securities meluncurkan sebuah patung Mickey Sorcerer’s Apprentice Mickey setinggi 6 kaki yang diinspirasi oleh Disney’s Fantasia, di Royal College of Art (RCA), London.

Karya seukuran aslinya yang dinamai 'Structural Sorcerer - a Sorcerer's Apprentice Mickey Sculpture' ini dipesan oleh Disney dan dirancang oleh Alaska Alaska.

“Sebagai bentuk penghormatan kepada warisan abadi Virgil Abloh, patung Mickey Sorcerer’s Apprentice ini mengambil inspirasi dari karyanya dalam seri furnitur dan ilustrasi Mickey Mouse yang ia ciptakan pada tahun 2018 untuk merayakan ulang tahun Mickey Mouse ke-90," ujar istri Virgil Abloh, Shannon Abloh.

Sejalan dengan misi global yang ingin dicapai Create 100 dalam menginspirasi dan mendorong talenta generasi masa depan, ‘Structural Sorcerer —Sorcerer’s Apprentice Mickey Sculpture’ akan dipamerkan di RCA sepanjang musim panas tahun ini.

Virgil Abloh memiliki hubungan dekat dengan RCA, dimana belum lama ini RCA mengumumkan sebuah program beasiswa atas nama Virgil Abloh untuk mendukung para pelajar kulit hitam berbakat di Inggris yang terbatas secara finansial.

Dalam upaya untuk terus mendorong kreator generasi masa depan, Virgil Abloh Securities juga mengajak seniman multidisipliner Favour Jonathan, yang menciptakan patung Dr. Facilier dari Disney's The Princess and the Frog untuk menjadi bagian dari Create 100.

Karya seni, produk, dan pengalaman yang dipersembahkan oleh kreator lainnya di Create 100 serta cerita yang menjadi inspirasinya, akan diumumkan dalam waktu dekat.

Kontribusi yang didonasikan oleh para kreator untuk Create 100 meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari musik, buku komik, hingga kreasi ulang film ikonik dan masih banyak lagi.

Beberapa nama besar yang ikut mendukung Create 100 termasuk musisi dan ikon global Beyoncé, perancang busana ternama asal Prancis Christian Louboutin, Direktur Kreatif Global Italia untuk Swarovski Giovanna Engelbert, pianis ternama asal China Lang Lang, pelopor mode Amerika Tommy Hilfiger, serta seniman terkemuka asal Brasil Vik Muniz.

Mitra global dari brand ternama seperti Adidas, Pandora dan Coach juga akan ikut menampilkan karya-karya unik mereka dalam perayaan ini.Create 100 didukung oleh 100 kreator dari 25 negara di 6 benua, termasuk Indonesia.

Prilly Latuconsina Wakili Indonesia

Aktris dan produser Prilly Latuconsina akan mewakili komunitas kreatif lokal sebagai bagian dari Create 100 serta akan merancang sebuah produk khusus untuk merayakan ulang tahun ke-100 Disney.

Selain itu, Prilly juga mengajak seniman Rubik's cube muda, Chintya Akemi Keirayuki, untuk bergabung dalam perayaan ini. Pada kesempatan ini, Chintya akan membuat sebuah karya istimewa terinspirasi oleh Disney sebagai kontribusi kepada Create 100.

"Disney dan berbagai kisah klasiknya yang tak lekang oleh waktu telah menginspirasi dan menanamkan banyak nilai selama perjalanan hidup saya mulai dari kecil hingga dewasa – menjadi mandiri, berani dan selalu mengutamakan kebaikan," ujar Prilly Latuconsina.

"Mewakili Indonesia di Create 100 dan bersandingan dengan para talenta dan seniman paling dikenal dan disegani di bidangnya dari berbagai penjuru dunia, hal ini merupakan sebuah mimpi masa kecil yang menjadi kenyataan dan sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya sebagai seorang profesional," katanya.

"Saya berharap generasi bertalenta di masa depan akan terus menginspirasi kasih sayang, kebaikan, kreativitas, dan menjadi bagian dari perubahan positif di seluruh dunia melalui berbagai kreasi mereka, apa pun itu." ujar Prilly.

"Mimpi dan harapan yang kami wujudkan merupakan imajinasi yang dimiliki oleh anak-anak yang kami bantu, dan percikan kreativitas tersebut dapat menginspirasi perjalanan mereka bersama kami," kata Luciano Manzo, Presiden dan CEO, Make-A-Wish International. (RO/S-4)