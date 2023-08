Cara Menghentikan Mimisan dan Pertolongannya

SAAT mimisan tiba-tiba muncul, langkah-langkah cepat dan tepat dalam menghentikannya dapat menjadi pengetahuan berharga. Dalam situasi yang mendesak ini, mengetahui cara yang efektif untuk menghentikan mimisan dan memberikan pertolongan pertama dapat menjadi perbedaan antara ketenangan dan kekhawatiran.

Dalam artikel ini, kami akan membahas metode yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi mimisan dan memberikan panduan pertolongan yang dapat membantu dalam menghadapinya.

Mimisan bisa menakutkan bagi Anda, tetapi jarang menunjukkan masalah medis yang serius. Cara Menghentikan Mimisan: Ada banyak pembuluh darah di hidung, yang sangat halus dan mudah bocor. Epistaksis sendiri kebanyakan terjadi pada orang dewasa dan anak-anak berusia 3 tahun hingga 10 tahun.

Baca juga: Jangan Panik, Ini yang Bisa Dilakukan saat Mimisan

Ada dua jenis mimisan. Pertama adalah epistaksis anterior, yang terjadi ketika pembuluh darah di depan hidung pecah dan berdarah. Alasan lainnya adalah epistaksis posterior, yang terjadi di bagian terdalam dari hidung. Jenis mimisan ini bisa berbahaya karena darah mengalir ke tenggorokan.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Anda dapat melakukan perawatan sendiri di rumah dengan melakukan beberapa langkah pencegahan mimisan:

Baca juga: Ini Penyebab Mimisan dan Cara Agar tidak Kambuh Lagi

1. Tetap tenang

Ketika Anda gugup, hidung Anda akan lebih cepat mengeluarkan darah. Cobalah untuk lebih rileks. Duduklah, jangan berbaring. Pastikan posisi kepala tetap di atas jantung dan tidak sejajar dengan jantung.

2. Condongkan tubuh sedikit ke depan

Gerakan ini bisa mengeringkan darah di tenggorokan.

3. Jepit hidung Anda

Jepit hidung dengan ibu jari dan telunjuk selama 5-10 menit dan bernapas melalui mulut. Tindakan memberi tekanan pada bagian hidung yang berdarah dan dapat menghalangi aliran darah.

Setelah pendarahan berhenti, cobalah untuk tidak menyentuh atau membuang ingus, karena hal ini dapat menyebabkan pendarahan kembali. Namun, jika perdarahan berulang, tiup hidung Anda untuk mengeluarkan bekuan darah. Kemudian tarik lubang hidung dan bernapas melalui mulut selama 5-10 menit. Pada titik ini, segera hubungi dokter Anda.

Adapun cara mengobati mimisan dengan obat alami

Selain langkah-langkah di atas, Anda juga bisa mencoba menggunakan bahan-bahan alami di rumah sebagai obat mimisan. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan?

1. Kompres Es Batu

Jika Anda mencubit pangkal hidung dan aliran darah melambat, siapkan beberapa es batu dan bungkus dengan kain lembut.

Jangan pernah memasukkan es batu langsung ke hidung karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Setelah es batu dibungkus kain, peras keluar dari hidung Anda selama beberapa menit. Menempel pada es batu yang dibungkus kain dapat menghentikan pendarahan dengan menyempitkan pembuluh darah di hidung.

2. Air garam atau larutan garam

Mimisan dapat memiliki banyak penyebab. Beberapa di antaranya adalah udara yang terlalu dingin dan kering. Untuk itu diperlukan pengobatan rumahan berupa air garam, yaitu larutan garam untuk meredakan mimisan akibat udara dingin dan kering.

Air garam membantu melembapkan mukosa hidung dan mengurangi iritasi pada mukosa hidung. Garam juga secara efektif menyempitkan pembuluh darah di hidung, menghentikan pendarahan. Untuk mengobati mimisan dengan air garam, garam dilarutkan dalam air hangat. Lalu basahi kapas dengan air garam. Miringkan kepala Anda sedikit dan teteskan air garam secukupnya dari kapas melalui lubang hidung Anda.

3. Daun Sirih

Selama ini, manfaat daun sirih mungkin hanya Anda dengar dari orang tua atau orang yang Anda sayangi, karena bisa digunakan untuk mengobati mimisan. Ternyata ini benar. Beberapa penelitian menemukan bahwa daun sirih dapat membantu tubuh mempercepat penyembuhan luka, yang dapat Anda gunakan sebagai obat mimisan. Daun sirih mengandung bahan seperti tanin dan banyak zat lain yang mempercepat pembekuan darah dan dapat menghentikan mimisan dalam waktu singkat. Selain itu, daun sirih juga dipercaya dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Dalam hal ini tentunya berlaku hal-hal berikut ini: semakin kuat daya tahan tubuh Anda, maka semakin cepat pula luka atau peradangan pada tubuh tersebut sembuh. Ambil satu atau dua lembar daun sirih yang sebelumnya sudah dibersihkan. Lalu gulung daun sirih dan letakkan di lubang hidung yang berdarah. Tekan perlahan dan jangan terlalu keras, karena ini akan membuat hidung Anda semakin parah. Tunggu sebentar dan darah perlahan akan berkurang.

4. Vitamin C

Vitamin C dikenal dengan banyak manfaat kesehatannya. Anda juga bisa menggunakan efek vitamin C sebagai obat mimisan. Menurut artikel StatPearls, kekurangan vitamin C dapat merusak kekuatan kapiler, yang merupakan pembuluh darah terkecil dalam tubuh. Nah, pembuluh darah kapiler ini juga terdapat di dinding hidung, dan mimisan biasanya disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah tersebut. Oleh karena itu, mendapatkan vitamin C yang cukup dapat membantu memperkuat pembuluh darah yang rusak di hidung Anda.

Selain dengan obat alamin Adapun dengan Cara mengobati mimisan dengan mengkonsumsi obat. Terkadang, mimisan tidak bisa langsung dihentikan dengan pengobatan alami yang disebutkan di atas.

Oleh karena itu, mimisan bisa cepat diatasi dengan cara lain, yaitu melalui penggunaan obat. Berikut adalah beberapa obat yang dapat Anda gunakan untuk menghentikan mimisan:



1. Semprotan Dekongestan

Salah satu jenis obat yang dapat Anda gunakan untuk menghentikan mimisan adalah semprotan khusus dekongestan hidung. Pilih dekongestan hidung yang mengandung oxymetazoline. Semprotkan obat ini tiga kali ke hidung yang berdarah kemudian cubit hidung Anda lagi hingga pendarahan berhenti. Dekongestan adalah obat yang efektif mengurangi mimisan karena membantu mempersempit pembuluh darah yang rusak. Namun, jangan terlalu sering menggunakan obat ini, karena bisa membuat pilek Anda semakin parah.

2. Asam Traneksama

Selain dekongestan, asam traneksamat juga bisa digunakan untuk mimisan. Obat ini biasanya digunakan untuk mengurangi pendarahan yang berlebihan saat menstruasi. Namun, Anda juga bisa meminum obat ini untuk mengobati mimisan.

Mimisan, meskipun terkadang mengkhawatirkan, seringkali bisa berhenti sendiri tanpa memerlukan bantuan medis secara langsung. Fenomena ini disebabkan oleh fakta bahwa mimisan umumnya dipicu oleh pembuluh darah yang pecah di dalam hidung akibat faktor-faktor seperti cuaca kering, trauma ringan, atau gesekan yang terlalu kuat saat membersihkan hidung. Ketika pembuluh darah tersebut pecah, tubuh akan secara alami berupaya untuk menghentikan perdarahan dengan cara membentuk bekuan darah yang membantu menyumbat luka.

Proses ini secara bertahap memungkinkan tubuh untuk memulihkan kondisi normal, sehingga darah berhenti mengalir dan mimisan pun berhenti dengan sendirinya. Meskipun dalam sebagian kasus mimisan berhenti sendiri, tetap penting untuk tetap tenang dan menjaga postur tubuh yang tegak saat terjadi perdarahan hidung, serta menghindari tindakan seperti mendorong jari atau benda lain ke dalam hidung yang bisa memperburuk situasi.

Sebagai langkah pencegahan dan pengetahuan, penting bagi Anda untuk memahami bahwa meskipun kebanyakan kasus mimisan bisa berhenti sendiri, adanya tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko serta memberikan rasa tenang dalam menghadapi situasi ini.

Menghindari gesekan berlebihan pada hidung, menjaga kelembaban udara di dalam ruangan, dan mengatur pola hidup yang sehat dapat berperan dalam mencegah mimisan. Tetap waspada dan mengambil tindakan yang tepat saat mimisan terjadi adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan kita sehari-hari. (Z-10)