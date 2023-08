Generasi Muda Indonesia Berprestasi Dianugrahi Penghargaan Akselerasi Inovasi SDGs

Di era globalisasi yang penuh dengan tantangan, inovasi menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. United Nations Global Compact (UNGC) bersama Indonesia Global Compact Network (IGCN), Unika Atma Jaya dan BPJS Ketenagakerjaan menggelar acara penganugerahan Penghargaan Akselerasi Inovasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk Profesional Muda di Jakarta.

Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dalam sambutannya menyatakan dukungannya terhadap program ini.

“Unika Atma Jaya sangat mendukung terobosan dari program ini dan berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di lingkungan kampus. Sebagai institusi pendidikan, kami percaya pentingnya membentuk generasi muda yang peduli akan keberlanjutan," kata Agustinus dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia mengatakan, Unika Atma Jaya Jakarta menjadi saksi ketika generasi muda Indonesia mendapatkan pengakuan atas dedikasi dan inovasi mereka dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Beberapa inovator perusahaan telah memperkenalkan inovasi yang menonjol, seperti inisiatif untuk menyediakan listrik di daerah terpencil menggunakan teknologi solar, mendorong transisi energi berbasis ekonomi sirkular, meningkatkan ekonomi lokal melalui pertanian berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan energi biomassa, menyediakan energi bersih, mengurangi limbah makanan, meningkatkan kualitas pendidikan, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan di komunitas hulu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui inovasi yang dihasilkan oleh generasi muda, dapat memastikan bahwa industri ini tumbuh dengan cara yang berkelanjutan.

"Saya berharap ada kolaborasi lebih lanjut dengan Tim Inovator untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan," kata dia.

Direktur Eksekutif IGCN Josephine Satyono mengatakan, program ini tidak hanya bertujuan untuk menghubungkan keberlanjutan dengan tantangan ekonomi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar tidak tertinggal dalam gerakan inovasi global ini.

Dengan kerja sama dari berbagai pihak, pemuda yang bekerja di perusahaan untuk berinovasi dan mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan bisa dimotivasi. Termasuk memastikan interkoneksi dengan daerah 3T.

“Program ini dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan keterampilan dan talenta kreativitas dalam pemecahan masalah, serta penerapan ketajaman bisnis untuk pengembangan produk dan layanan baru," ungkap Josephine.

Ia mengaku bangga kreativitas tim inovator memiliki dampak yang mengacu pada tantangan masa kini yaitu perubahan iklim, pendidikan, disabilitas, keanekaragaman hayati, dan aspek inklusi keuangan. Ini sejalan dengan misi IGCN bersama UN Global Compact dalam mendorong inovasi melalui pemuda untuk mencapai model bisnis berkelanjutan.

“Komitmen kami pada inisiatif ini tidak hanya datang dari tim pelaksana, tetapi juga dari level tertinggi di perusahaan pendukung," terang Josephine.



UN Resident Coordinator di Indonesia Valerie Julliand menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai tantangan yang dibawa oleh para inovator.

“Kami di UN sangat menghargai berbagai isu dan tantangan yang disampaikan oleh tim-tim inovator melalui solusi inovatif mereka. UN selalu mendukung segala bentuk inovasi yang bertujuan mendukung pencapaian SDGs," ujar Valerie.



Deputy for Maritime Affairs and Natural Resources National Coordinator of SDGs Kementerian PPN/ BAPPENAS Vivi Yulaswati menekankan bahwa perusahaan memiliki peran penting dalam mendorong inovasi.



"Kami melihat bahwa perusahaan-perusahaan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan kesempatan kepada karyawan muda mereka untuk berinovasi. Dengan dukungan penuh dari perusahaan, inovasi-inovasi ini dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tambah Vivi. (RO/Z-10)