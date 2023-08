Pindah Lapak Streaming ke Shopee Live, dr Richard: Perdana Langsung Pecahkan Rekor Omset Rp8 M dalam 2,5 Jam

SEJAK pindah lapak ke salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, Shopee, dr Richard Lee kembali menggemparkan dunia live streaming dalam kemeriahan kampanye 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival. Setelah streaming perdana dan menemani pengguna berbelanja produk kecantikan di Shopee Live, dr Richard mengungkapkan keberhasilannya pecahkan rekor omset penjualan tembus Rp8 miliar hanya dalam waktu 2,5 jam! Pencapaian luar biasa ini bahkan bisa melampaui rekor Sultan Andara sebelumnya.

“2.5 Jam dapet Rp8 miliar! Luar biasa banget Live Shopee ya membludak banget! Kalian luar biasa dibanding platform lain ini, Shopee luar biasa banget livenya! Target cuman Rp2 miliar, dalam waktu 2.5 Jam dapet Rp8 miliar! Pecah banget, paling murah cuman di Live Shopee luar biasa banget! Dan bagi kalian semua yang gak kebagian hari ini tungguin dan pantengin terus live saya di Shopee Live! Jangan lupa ya! Thank you semua yang sudah check out bareng saya!" mengutip perkataan dr Richard dari unggahan video di Instagram Story @dr.richard_lee pada Selasa (1/8).

Diketahui sejak pindah lapak dan perdana mengadakan sesi live streaming melalui akun tokonya Goddesskin by Athena selama 2,5 jam nonstop, sesi Shopee Live bersama dr. Richard merupakan salah satu bagian dari kemeriahan kampanye 8.8 dan mendapatkan respon luar biasa dari pengguna.

Terlihat antusiasme yang luar biasa dari pengguna Shopee yang tentunya juga penggemar setia dari dr Richard dan Klinik Kecantikan Athena yang berpartisipasi pada sesi live stream kemarin. Rekor baru yang ditorehkan oleh dr Richard mengalahkan rekor lama yang sebelumnya dicetak oleh sang Sultan Andara. Bagaimana tidak, hanya dalam 2,5 jam saja, dr Richard berhasil mencapai total transaksi tembus Rp8 miliar! Memang sungguh pencapaian luar biasa, jika dibandingkan dengan rekor lama yang dicetak oleh Sultan Andara, di mana total transaksi Rp7 miliar saat puncak kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale bulan lalu.

Sosok dr Richard, yang dikenal namanya sebagai pengusaha sukses dalam bisnis skincare yang belakangan selalu viral karena konten-kontennya bersama artis-artis cantik Tanah Air kembali menorehkan kesuksesannya yang bombastis. Menghadirkan diskon besar-besaran untuk produk-produk Athena dengan diskon 50% bikin pengguna semakin semangat berbelanja.

Tidak hanya promo, dr Richard juga berinteraksi dengan penonton di Shopee Live bahkan memberikan konsultasi gratis. Ia menjawab berbagai cerita, keluhan, dan langsung memberikan solusi untuk masalah kulit yang dihadapi pengguna. Selain itu, ia juga menjelaskan produk-produk yang ditawarkan secara terperinci, dan berinteraksi dengan membacakan komen serta menjawab pertanyaan terkait detail produk di kolom chat.

Kemeriahan kampanye 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival ini memang dipenuhi dengan sederetan artis Tanah Air yang mengisi live streaming-nya di Shopee Live. Setiap hari ada kejutan dan promo bombastis yang dapat dinikmati oleh para pengguna. Selain dr Richard, rangkaian sesi live promo hingga puncak 8.8 nanti akan dipenuhi oleh Ruben Onsu, Sarwendah, Raffi Ahmad, Keanu, dan Nikita Mirzani. Pengguna dapat menikmati rangkaian produk yang lengkap dan harga terbaik di Shopee dengan diskon hingga 50%.

Tidak perlu diragukan lagi, dengan pengalaman dr Richard live streaming di akun media sosialnya dan menjadi kepala dokter dari klinik miliknya, interaksi yang dibangun melalui sesi live stream di Shopee Live sangat seru, informatif dan meningkatkan daya tarik pengguna Shopee. Kolaborasi perdana antara dr Richard dan Shopee ini ternyata menorehkan kesuksesan baru. Dan tentunya akan ada banyak kejutan lain yang dihadirkan di kampanye berikutnya.

Diluar dari torehan prestasi yang luar biasa, pencapaian rekor ini juga dipengaruhi oleh faktor kuat nya fitur yang digunakan, yakni Shopee Live. Shopee Live merupakan merupakan fitur live streaming yang paling sering digunakan untuk belanja online, jauh melampaui pesaing terdekatnya. Di mana, 69% responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia di atas para pesaingnya, seperti pemain baru TikTok Live yang jauh tertinggal dengan angka 25%.

Selaras dengan data penggunaan live streaming platform, Shopee menunjukkan porsi pangsa pasar dari jumlah dan nilai transaksi yang tertinggi. Di mana pada indikator pangsa pasar jumlah transaksi (share of order), di mana Shopee berhasil mencatatkan pangsa pasar jumlah transaksi tertinggi (56%) dalam 6 bulan terakhir. Ini jauh melampaui TikTok Live dengan persentase 30%. Sedangkan pada pangsa pasar nilai transaksi (share of revenue), Shopee juga menduduki peringkat pertama dalam mencatatkan pasar nilai transaksi terbesar, yaitu 54% berada jauh di atas TikTok Live (31%).

Pencapaian hingga kenaikan pesat omset penjualan di spesial sesi Live bareng Goddesskin by Athena selama 2,5 jam nonstop menjadi bukti kesuksesan dari kerja sama antara Shopee dan dr. Richard. Berkobarnya semangat promo masih berlanjut di Shopee! Nikmati belanja di Shopee Live, Semua Diskon 50%, Paling Murah di Shopee. Pengguna dapat menemukan berbagai kebutuhan saat berbelanja di Shopee Live sambil menikmati pengalaman belanja yang mudah dan interaktif, tentunya dapatkan banyak promo untuk semua barang mulai jam 8 malam setiap harinya. Akan ada keseruan apa lagi di live berikutnya? Tunggu kejutan lainnya!