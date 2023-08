Buka Outlet Ke-8, Kompormie Bagikan 1.000 Porsi Bakmi Gratis ke Pengunjung

KEBUTUHAN makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dari semua orang. Tak mengherankan bisnis kuliner yang sempat terdampak pandemi kini kembali bangkit.

Dengan meredanya kasus covid-19, restoran-restoran dan pusat-pusat kuliner kembali dibanjiri pengunjung dan pembeli.

Salah satu usaha kuliner adalah Kompormie yang merupakan brand di bawah naungan Suapin Group yang memiliki pengalaman di dunia layanan katering lebih dari 10 tahun.

"Untuk menjaga kesetian konsumennya, Kompormie selalu menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi yang di proses di central kitchen yang sudah bersertifikasi," kata Purnama Cynthia Paramitha Simamora selaku Founder Kompormie (Suapin Group) dalam keterangan, Selasa (1/8).

"Dengan jajaran koki dan penjamah makanan yang berpengalaman dan bersertifikasi. Kompormie bertekad akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua pelanggan," jelasnya.

Purnama juga mengatakan Kompormie selalu memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang baik serta pelayanan yang tiada duanya dengan harga terjangkau.

Konsep outlet Kompormie mengusung nilai kekinian dengan balutan detail yang minimalis, warna oranye yang ramah, dan sentuhan interior yang unik.

"Kompormie menjual berbagai jenis bakmi, nasi goreng dengan cita rasa Nusantara, topping yang melimpah, serta pilihan sambal yang pedasnya juara dengan tagline #MieUntukSemua," terangnya.

Mi yang Hand-Made dan Halal

Purnama juga mengatakan, “Kompormie merupakan brand pertama yang menjadi pelopor mi hand-made dengan pilihan sambal Nusantara (sambal roa, korek, hitam, rawit hijau, dan chilli oil), dijamin 100% halal, no pork no lard."

"Saat ini, Kompormie genap memiliki delapan cabang di Jakarta, and more to come soon!,” ucap Purnama.

Masak Besar Kompormie

Saat Grand Opening outlet Kompormie kedelapan di area Mora Eatery, Klender, Jakarta Timur, Selasa (1/8), chef Youtuber dan influencer Bobon Santoso memeriahkannya dengan melakukan masak besar.

Acara masak besar juga dihadiri beberapa KOL kuliner lainnya dari Jakarta seperti, Tanboykun, Magdalena, HobbyMakan, serta hadir juga pelawak terkenal, salah satunya Tretan Muslim.

Hasil masak besar berupa 1.000 porsi bakmie kemudian dibagikan secara gratis kepada mereka yang datang ke outlet Kompormie. (RO/S-4)