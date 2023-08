ARE Exhibition Tampilkan Inovasi Bidang Otomotif dan Robotika Mahasiswa Binus ASO School of Engineering

PERKEMBANGAN teknologi menghasilkan banyak inovasi, diantaranya di bidang otomotif dan robotika. Hal itu ditunjukkan dalam ajang Binus ASO School of Engineering (BASE) Automotive and Robotics Engineering Exhibition (ARE Exhibition).

Ajang pameran hasil inovasi otomotif dan robotika para mahasiswa itu diadakan di Atrium Binus Alam Sutera, Ajang itu juga sekaligus untuk menarik pelaku industri menindaklanjuti karya inovasi Mahasiswa.

Dalam ARE Exhibition mahasiswa berkesempatan memperkenalkan hasil inovasi dalam bidang otomotif dan robotika. Ajang rutin itu menunjukkan kreativitas Mahasiswa Binus dalam menghasilkan inovasi

Misalnya, ada kelompok mahasiswa yang menunjukkan teknologi adaptive cruise control dan adaptive volume control. Kedua teknologi ini dapat menyesuaikan cara mobil melaju serta volume audio yang disetel oleh pengemudi sesuai kondisi jalan saat berkendara supaya mereka tetap nyaman.

Selain itu, ada juga robot yang dapat mengidentifikasi benda-benda di sekitarnya agar dapat mengetahui jenis barang serta menyesuaikan arah gerakannya agar tidak menabrak.

Kemudian, untuk teknologi bidang pertanian, terdapat sistem otomatis yang dapat mengatur kontrol irigasi berdasarkan kelembaban tanah, udara, serta suhu di sekitar.

Selain pameran, ARE Exhibition juga dilengkapi dengan seminar dengan Berbagai topik dengan narasumber dari praktisi dan peneliti ahli.

Contohnya, ada penjabaran tentang cara kerja kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tak hanya menjelaskan tentang teknologi terkini dalam konteks keseharian, beberapa presentasi bertujuan memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu, misalnya tren terbaru untuk kendaraan bermotor serta workshop tentang penerapan microcontroller untuk teknologi smart parking.

Dekan Binus ASO School of Engineering Fergyanto E. Gunawan mengatakan, ARE Exhibition memiliki agenda untuk saling mempertemukan semua mahasiswa jurusan otomotif serta robotika dengan para key figure industri.

“Pertama dan yang paling jelas, BINUS ASO School of Engineering menyelenggarakan ARE Exhibition sebagai wadah bagi para mahasiswa untuk menunjukkan hasil inovasi mahasiswa. Harapannya, mereka dapat saling bertukar ilmu dan pengalaman dengan orang lain, sehingga mereka juga akan berkesempatan menerima masukan ataupun apresiasi dari para pelaku industri yang berkunjung,” katanya.

Berikutnya, setiap pameran dan seminar yang ada di ajang ARE Exhibition bertujuan meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat awam tentang kemajuan serta perkembangan dalam bidang otomotif dan robotika.

Sebab, kemajuan teknologi yang bertambah pesat kian hari tak terlepaskan dari peranan kedua bidang tersebut. Melalui proyek-proyek inovatif dari para mahasiswa, masyarakat dapat mengenal lebih lanjut tentang potensi serta manfaat teknologi robotika dan otomotif bagi kehidupan sehari-hari mereka.

“Karena target pengunjung ARE Exhibition itu macam-macam, mulai dari masyarakat umum sampai key figure industri, harapannya acara ini bisa mendukung kolaborasi antara mahasiswa, industri, dan komunitas untuk memajukan bidang teknologi,” ucap Fergyanto. (Z-5)