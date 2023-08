Staycation di favehotel Hyper Square Dapat Tiket Lodge Maribaya

SAAT ini staycation sudah tidak lagi menjadi kebutuhan tersier tapi sudah masuk menjadi kebutuhan primer. Kali ini favehotel Hyper Square mencoba membuat staycation experience menjadi lebih menarik lagi.

Program yang ditawarkan kali ini adalah menginap di favehotel Hyper Square mendapatkan tiket masuk ke area Lodge Maribaya untuk dua orang. Untuk mendapatkan tiket masuk Lodge Maribaya, cukup dengan reservasi tipe kamar fabroom atau fabroom plus melalu webiste hypersquare.favehotels.com atau reservasi ke WA official di nomor +62 897-8836-333. Promo ini berlangsung sampai dengan 31 Agustus 2023.

Foto: fabroom plus new look

favehotel Hyper Square Bandung hadir sebagai alternatif pilihan yang mampu mengakomodir kebutuhan para pebisnis maupun para travelers, baik internasional maupun domestik. Bertempat di lokasi one stop entertainment yang strategis di kawasan bisnis, yaitu, Paskal Hyper Square Jalan Pasir Kaliki No 25-27 Bandung.

Lokasi tersebut dapat diakses hanya 15 menit dari bandara Internasional Husein Sastranegara dan 5 menit dari Stasiun Kereta Api Bandung. Selain itu akses menuju pusat bisnis, pemerintahan, belanja dan kuliner di Kota Bandung pun dapat diakses hanya beberapa menit.

favehotel Hyper Square menawarkan fasilitas dengan 161 modern room, mulai dari tipe Standard, Deluxe, Executive dan Suite Room. Ditambah desain interior kamar yang artistik dengan ciri khas Kota Bandung, akan menjadi daya tarik saat anda menginap. Kami pun hadir melengkapi kebutuhan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) Anda.

favehotel Hyper Square dilengkapi dengan Hyper Square Ballroom berkapasitas hingga 500 orang, 6 meeting room dengan kapasitas masing-masing hingga 50 orang. Terdapat juga Lime Coffee Shop yang menyajikan berbagai macam hidangan untuk anda breakfast, lunch, dinner, atau hanya sekadar menghabiskan waktu dengan secangkir kopi atau teh.

Area parkir yang memadai dan fasilitas yang dijamin memberikan kenyamanan anda seperti akses WiFi berkecepatan tinggi kami berikan secara cuma - cuma diseluruh area hotel.



Tentang favehotels

Pemimpin dalam akomodasi budget (dan acara kecil), favehotels adalah portofolio merek terbesar dari Archipelago International, dengan lebih dari 60 hotel yang beroperasi untuk menyambut tamu di Langkawi - Malaysia hingga ke Papua. favehotels menawarkan nilai luar biasa bagi semua orang yang menginginkan hotel yang sederhana, bersih, dan nyaman di lokasi terkemuka dengan standar kualitas tinggi dan layanan terbaik, itulah sebabnya favehotel terus berkembang dan tetap menjadi favorit semua orang. (RO/S-3)