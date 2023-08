Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Persembahkan 'Love in Bloom Wedding Showcase'

HOTEL Indonesia Kempinski Jakarta, sebuah tempat pernikahan bergengsi, dengan bangga mempersembahkan "Love in Bloom Wedding Showcase". Acara pameran pernikahan ini didedikasikan untuk merayakan pernikahan internasional dan tradisional.

Love in Bloom Wedding Showcase akan diselenggarakan pada tanggal 5-6 Agustus 2023, di Ramayana Terrace dan Bali Room Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

Love in Bloom Wedding Showcase akan menampilkan penawaran eksklusif dan menciptakan atmosfer romantis serta inspirasi budaya untuk pernikahan impian Anda.

Baca juga: JHL Solitaire Gading Serpong Gelar 'Wedding Exhibition: Solitaire Wedding Journey'



Pameran pernikahan Internasional akan diadakan di Bali Room, sementara suasana pernikahan Tradisional akan ditampilkan di Ramayana Terrace.

Pasangan yang menghadiri Love in Bloom Wedding Showcase akan memiliki kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan berbagai vendor pernikahan.

Dengan berbagai vendor yang berpartisipasi, pasangan akan menemukan segala yang mereka butuhkan untuk mewujudkan pernikahan impian mereka.

Mulai dari dekorator pernikahan, penata rias pengantin, kue pernikahan, penyedia pencahayaan dan hiburan, penyelenggara pernikahan, hingga layanan fotografi dan videografi, yang siap mewujudkan pernikahan impian Anda.

Baca juga: Momen Ramadan tak Terlupakan di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta

Love in Bloom Wedding Showcase akan diselenggarakan di Bali Room dan Ramayana Terrace, yang terletak di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

Ramayana Terrace, yang terkenal dengan sejarahnya sebagai tempat makan malam kenegaraan dan acara penting, dapat menampung hingga 300 orang dalam penerimaan berdiri atau 100 orang dalam pengaturan duduk.

Bali Room, dikenal sebagai ballroom warisan terkenal di kota ini, dengan lampu gantung yang indah dan pencahayaan LED yang menciptakan suasana romantis, dapat menampung hingga 1000 orang dalam penerimaan berdiri atau 300 orang dalam pengaturan duduk. Kedua venue megah ini memberikan latar belakang sempurna untuk perayaan pernikahan yang tak terlupakan

"Kami sangat senang mempersembahkan Love in Bloom Wedding Showcase, sebuah perayaan pernikahan Internasional dan Tradisional," kata Harald Fitzek, General Manager Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.

Baca juga: The Apurva Kempisnki Bali Buka Gallery of Art and Music

"Kami memahami betapa pentingnya menciptakan pengalaman pernikahan yang luar biasa, dan melalui acara ini, kami bertujuan untuk menghubungkan pasangan dengan vendor pernikahan terbaik di industri ini. Kami mengundang semua pasangan untuk bergabung dengan kami dalam acara istimewa ini dan menyaksikan berbagai kemungkinan tak terbatas untuk pernikahan impian mereka," jelas Harald Fitzek.

Sejalan dengan hari ulang tahun Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Love in Bloom Wedding Showcase merupakan perwujudan bagaimana selama 61 tahun Hotel Indonesia berdiri selalu dapat menciptakan momen bersejarah nan berkesan khususnya bagi calon pengantin.

Love in Bloom Wedding Showcase terbuka untuk umum pada tanggal 5-6 Agustus 2023. Ajak pasangan dan keluarga anda dan termukan inspirasi pernikahan impian baik bertema tradisional maupun Internasional pada Love in Bloom Wedding Showcase di Hotel Indonesia Kempinsi Jakarta.

Baca juga; Aula Simfonia Jakarta Tampil di Hotel Indonesia Kempinski



Love in Bloom Wedding Showcase didukung dengan bangga oleh diorganisir Olivia Organizer & Pranatacara.

Didukung pula oleh Classy Décor, Steve’s Décor, De_Sketsa Group, Rumah Kampung Decor, Sentrabunga Decoration, Amoretti Wedding Planner, Spectalight, Kairos Works, Antheia, Loxia, Jimon JP, Maximus Pictures, Kana Entertainment, Venus Entertainment, Luxe Voir Enterprise, Amitie Jewelry, Soko Wiyanto, Deo Entertainment, Praya Visual, Gabriella Vania Couture, Video Works Multimedia, Anggun Busana, Cahaya Bo, Ivoire Cake Design, White Pot Wedding Cakes, Le Novelle Cake, LOL Photobooth, Nan Qipao, SAS Designs, VIP Tent, Spinbooth Indonesia, Motion Bloom, Fine Souvenir, Vienna Gallery, Sangjit Couture, Grin Per Gram, dan Pea And Pie.

Sementara itu, sebagai media partner adalah The Bride Dept. (RO/S-4)