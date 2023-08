Orangtua Diingatkan Kenalkan Cara Mengelola Keuangan pada Anak

PEMENGARUH sekaligus psikolog Alsi Mega Marsha Tengker atau yang akrab disapa Caca Tengker mengajak orangtua untuk memperkenalkan cara mengelola keuangan kepada anak sedari dini.

Melalui keterangan resmi, dikutip Selasa (1/8), Caca memperkenalkan cara mengelola keuangan kepada dua anaknya dengan cara yang mudah, seperti menjelaskan mana barang yang sekiranya berguna dan menjadi prioritas untuk dibeli terlebih dahulu. Lambat laun, anak akan memahami dasar dari literasi finansial yaitu bisa membedakan kebutuhan dan keinginan.

Caca juga mengutarakan sulit untuk memberikan pengertian konsep value of money kepada anaknya, karena hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipegang atau dilihat secara langsung.

Baca juga: Lemak Dipastikan Penting untuk Perkembangan Otak Anak

Jadi cara terbaik, menurut Caca, adalah orangtua harus bisa memberikan contoh bagi anak-anaknya. Apabila orangtua ingin mengarahkan agar anak tidak boros ketika berbelanja di mal atau ketika 'lapar mata' melihat konten di internet, orangtua harus bisa memberikan contoh dengan tidak belanja secara impulsif.

Dengan mengenalkan habit finansial kepada anak, Caca menegaskan hal itu akan memengaruhi sifat dan tingkah laku anak-anaknya ketika dewasa kelak.

"Saya percaya dengan memberikan pengetahuan dengan benar, kita bisa membantu anak-anak menjadi mengerti bagaimana mendapatkan sesuatu pasti perlu uang dan tidak bisa terus menerus mengikuti kemauannya, jadi anak lebih bisa bijak dalam mengelola uang, mereka juga jadi bisa ngebedain need vs want," ungkap Caca Tengker.

Baca juga: Begini Cara Mencegah Sariawan Pada Anak agar tidak Menggangu Keceriaan

Menambahkan pendapat Caca tersebut, Susi Yuliendra, Liabilities Banking & Services Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkata pendidikan finansial sejak dini sangat penting.

"Mengajarkan basic menabung itu perlu dilakukan sejak dini, dan orangtua harus bisa memfasilitasi serta memberi contoh ke anak. Kesadaran finansial anak itu tidak terjadi dengan sendirinya, jadi orang tua juga harus memberikan contoh menabung," ujar perempuan yang biasa disapa Uchie itu.

Berbicara tentang mengelola keuangan untuk mempersiapkan masa depan anak, Uchie juga mengetengahkan pentingnya memiliki tabungan khusus untuk persiapan pendidikan.

"Mempersiapkan masa depan anak adalah kewajiban orangtua, baik secara mental maupun secara finansial untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik di masa depan. Itu adalah hak mereka. Kalau tidak dipikirkan dan dipersiapkan dari sekarang, bisa jadi uangnya terpakai untuk hal lain sama orangtuanya," kata Caca.

Bahkan, menurutnya, penting juga melibatkan anak dalam perencanaan keuangan untuk pendidikan mereka jika mereka sudah cukup umur.

"Kita bisa jelaskan seperti apa kebutuhannya kalau mereka ingin sekolah di tempat yang mereka mau. Pastikan orangtua melibatkan anak agar mereka punya andil dan memiliki rasa tanggung jawab atas pilihannya. Contohnya, kalau saya menyediakan beberapa pilihan sekolah, nanti anaknya sendiri yang akan pilih salah satu sekolah tersebut," pungkas Caca. (Ant/Z-1)