Inilah 11 Manfaat Asi Buat Tumbuh Kembang Anak dan Ibu

PROSES menyusui akan menjadi pengalaman menyenangkan bagi ibu dan bayi. Sebab ada banyak manfaat dari pemberian ASI eksklusif.

Namun terkadang, berbagai masalah muncul saat menyusui baik pada ibu dan juga bayi sehingga menyulitkan prosesnya.

Dokter Spesialis Anak RSIA Bunda Jakarta Gusti Ayu Nyoman Partiwi mengatakan, angka ibu menyusui turun dan amat sangat memprihatinkan.

"Angka menyusui turun yah dari 40%sekian menjadi 16%. Itu artinya kita sangat prihatin dengan itu. Karena di Indonesia ini kan angka kelahirannya snagat tinggi dan angka kemarian juga masih cukup tinggi, menyusui itu adalah salah satu cara untuk menurunkan kemartian kemudian meningkatkan kualitas kesehatan anak di masa depan yang akan datang,” ungkapnya pada Senin (31/7).

Adapun, inilah manfaat memberikan ASI kepada buah hati yang dijelaskan oleh Ayu:

Manfaat ASI Eksklusif untuk Buah Hati

Bayi baru lahir tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan padat karena kondisi saluran pencernaannya yang belum optimal. Maka dari itu, ASI merupakan sumber gizi utama untuk bayi baru lahir.

Pemberian ASI eksklusif adalah selama 6 bulan pertama sejak bayi baru lahir. Dari usia 0-6 bulan, hanya hanya perlu diberikan ASI saja, tidak perlu diberikan makanan lainnya.

Ada banyak manfaat ASI eksklusif untuk buah hati maupun ibu menyusui apalagi jika dilakukan secara optimal, diantaranya adalah :

1. Mengoptimalkan Perkembangan Sang Buah Hati

Salah satu alasan dari pentingnya ASI eksklusif adalah karena dapat membantu mengoptimalkan perkembangan buah hati.

Pasalnya, ASI mengandung asam lemak yang bermanfaat untuk perkembangan otak maupun fisik bayi.

2. Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh

Manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi adalah dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh buah hati.

Ya, ASI memiliki zat antibodi yang berperan dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit dalam tubuh bayi.

Karena itulah, pemberian ASI eksklusif ini akan mengurangi risiko terjadinya berbagai macam gangguan kesehatan, seperti meningitis pada bayi, penyakit diare, asma, dan lain- lain.

3. Meminimalisir Munculnya Alergi

Karena dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, manfaat pemberian ASI eksklusif berikutnya yaitu turut meminimalisir risiko munculnya berbagai macam jenis alergi pada anak.

Alergi merupakan suatu reaksi sistem kekebalan tubuh ketika mendapat kontak langsung dengan zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya.

Apabila sistem kekebalan tubuh menguat, reaksi alergi terhadap zat yang seharusnya tidak berbahaya dapat berkurang.

4. Membantu Mencapai Berat Badan Ideal

Tidak perlu khawatir dengan berat badan buah hati selama pemberian ASI eksklusif 6 bulan berturut-turut.

Lantaran, air susu ibu ini justru dapat menjaga berat badan bayi agar tetap ideal.

Pemberian ASI diketahui mampu mengontrol hormon leptin yang berperan dalam menjaga nafsu makan serta metabolisme lemak pada tubuh bayi.

5. Menurunkan Risiko Kanker Payudara pada Ibu

Kanker payudara didapati akan meningkat risikonya apabila produksi hormon estrogen, berlebihan di dalam tubuh.

Karena itulah, pemberian ASI eksklusif yang dapat menekan produksi hormon estrogen ini turut menjaga ibu dari risiko terkena kanker payudara.

6. Mengurangi Risiko Perdarahan Selepas Melahirkan

Ketika menyusui, tubuh sang ibu akan mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini turut membuat rahim berkontraksi.

Karena itulah, risiko perdarahan dari rahim selepas melahirkan dapat berkurang.

7. Menjaga Berat Badan Ibu

Menyusui diketahui dapat membakar ekstra kalori sebanyak 500 kalori dalam sehari.

Kalori yang terbakar ini turut menurunkan berat badan ibu. Apalagi, sang ibu pasca melahirkan memang memerlukan aktivitas yang membantu membakar kalori.

Namun, perlu diingat juga bahwa makanan bernutrisi tetap perlu dikonsumsi selama periode menyusui ini.

8. Sebagai KB Alami untuk Ibu

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa salah satu manfaat ASI eksklusif adalah sebagai KB alami untuk ibu.

Pemberian ASI eksklusif diketahui dapat menghambat ovulasi dalam sistem reproduksi wanita sehingga menurunkan peluang hamil pada ibu.

Namun, manfaat ASI eksklusif satu ini akan efektif apabila ibu selalu siap untuk menyusui kapan pun ketika bayi menginginkannya.

9. Memperkuat Ikatan Ibu dan Anak

Ketika memberikan ASI eksklusif, ibu dan anak akan terbangun keintimannya.

Sebab, kontak langsung, seperti bersentuhan kulit, antara ibu dan anak turut memperkuat ikatan batin.

Buah hati juga bisa merasakan kehangatan dari tubuh ibu apabila menjalankan ASI eksklusif secara optimal.

10. Mencerdaskan bayi

Ibu tentu ingin bayinya tumbuh menjadi anak yang cerdas. Memberikan ASI eksklusif adalah kuncinya. Para ahli berpendapat bahwa kandungan asam lemak pada air susu ibu dapat mencerdaskan otak bayi. Ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi selama proses menyusui juga berpengaruh baik terhadap kecerdasan Si Kecil.

11. Mengurangi risiko sindrom kematian mendadak

Sudden Infant Death Syndrom atau SIDS adalah kematian mendadak pada bayi di bawah umur satu tahun saat ia sedang tertidur. Biasanya bayi prematur yang lebih berisiko mengalami sindrom tersebut.

Manfaat Ibu Memberikan ASI

Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan bayi, memberikan ASI eksklusif juga dapat mendatangkan sejumlah keuntungan untuk ibu, yaitu:

1. Membantu Ibu Menurunkan Berat Badan

Tidak hanya olahraga saja yang bisa membakar kalori, menyusui juga bisa. Dengan menyusui, kalori yang ibu keluarkan dapat mencapai 500 kalori per harinya.

2. Membangun Keintiman dengan Si Kecil

Waktu menyusui adalah saat dimana ibu dapat membangun jalinan emosi yang intim dengan bayi. Si kecil dapat merasakan kehangatan dan aroma tubuh ibu, dan ibu pun bersentuhan kulit dan memandangi si kecil.

3. Menyusui Menjadi KB Alami

Memberikan ASI eksklusif dapat menghambat ovulasi, sehingga mencegah kehamilan. Metode KB alami dengan cara menyusui dapat berhasil jika ibu siap menyusui kapan pun bayi membutuhkan.

4. Pemulihan Pasca-Melahirkan

Menurut jurnal ilmiah berjudul The Effects of Breastfeeding on Maternal Mental Health: A Systematic Review yang dipublikasikan di Journal of Women’s Health, menyusui eksklusif dapat membantu ibu memulihkan diri setelah melahirkan.

Proses menyusui melepaskan hormon oksitosin, yang membantu rahim berkontraksi dan mengurangi risiko perdarahan pasca-melahirkan. Selain itu, pelepasan hormon ini juga dapat menurunkan stres sehingga membuat mood ibu lebih baik.

5. Kesehatan Ibu Jadi Lebih Baik

ASI memberikan nutrisi yang optimal dan lengkap untuk ibu. Kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, mineral, dan asam lemak dalam ASI membantu ibu memperoleh asupan gizi yang cukup.

Selain itu, ASI juga mengandung antibodi dan zat kekebalan alami yang membantu menjaga kesehatan ibu dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. (Z-10)