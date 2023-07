Nobita Bangga Jadi Bagian dari Event Bergengsi JF3 2023

PERHELATAN Jakarta Fashion and Food Festival (JF3) 2023 yang baru saja usai menyisakan banyak kisah sukses bagi pelaku bisnis fesyen Tanah Air.

Salah satunya Nobiyansah alias Nobita yang jadi make up artist (MUA) para model memperagakan busana karya Bubah Alfian. Nobita terobsesi menjadi MUA-nya selebritas kelas dunia.

Tahun ini merupakan debut perdana Nobita di JF3. Tahun lalu, dia sempat ditawarkan menjadi MUA untuk salah satu brand make up yang selalu hadir di JF3.

“Aku sempat diminta jadi MUA untuk model brand tersebut, tetapi aku tidak bisa karena ada kegiatan lain. Jadi, baru tahun ini aku terlibat di JF3,” ungkap Nobita, di Jakarta, Senin (31/7).

Di event JF3 itu, Nobita menjadi penata rias semua model yang memperagakan karya Bubah Alfian bertema Extra Fashion di runaway.

“Terima kasih untuk sahabatku Bubah Alfian yang sudah melibatkan aku di event bergengsi ini,” ujarnya.

Nobita mengaku sangat beruntung dan bangga bisa menjadi bagian dari event sebesar JF3 yang diikuti banyak pelaku bisnis fesyen dan selebritas nasional.

“Selama terlibat di JF3, banyak public figure dan selebritas yang aku make up, seperti Frederica Alexis Cull, Yuki Kato, dan Awkarin. Senang banget dilibatkan dan dipercayai megang make up para selebritas Indonesia,” papar pemilik akun instagram @nobitamakeupartist ini.

Siapa sangka, Nobita yang awalnya seorang pegawai di perusahaan perbankan memilih menjadi MUA profesional dengan banyak prestasi.

Tahun 2019, Nobita ikut kompetisi MUA yang digelar Arman Armano Academy.

“Dari ribuan peserta di seluruh Indonesia, aku masuk TOP 10 kategori make up flowless dan menjadi juara,” kenangnya.

Di pertengahan 2019, Nobita juga menyisihkan ribuan peserta dari semua daerah di Tanah Air yang ikut kompetisi Nivea Xpert Squad di Bandung. “Aku masuk Top 50, dan terpilih sebagai Nivea Xpert Squad di awal 2020,” ujarnya.

Masih pada 2020, Nobita mencoba adu piawai di event Make Over MUA Hunt yaitu ajang kompetisi make up artist yang digelar oleh brand make up ternama Tanah Air.

“Seperti mimpi rasanya, dalam waktu relatif cepat, aku berhasil jadi juara di tiga kompetisi MUA bergengsi tersebut,” pungkas Nobita. (RO/S-2)