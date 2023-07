Selebrasi Hari Jadi LSPR Ke-31, Penuh Inovasi dan Kreasi

MENCAPAI usia 31 tahun tentu bukanlah sebuah perjalanan yang singkat untuk sebuah lembaga pendidikan. Pencapaian ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi LSPR Institute of Communication & Business, yang mengedepankan inovasi, kreativitas, dan standar internasional dalam sistem pembelajarannya. Seiring dengan itu, serangkaian acara telah dipersiapkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun LSPR ke-31, pada 1 Juli 2023.

Gelar SDG Film Festival

LSPR sangat bangga bisa kembali menjadi host dari festival film ini untuk kelima kalinya. SDG Film Festival merupakan kegiatan tahunan yang digelar sejak Maret 2018 di bawah Global Challenges Research Fund (GCRF), untuk meningkatkan kesadaran publik atas pentingnya kesetaraan, wawasan lingkungan, HAM, sebagaimana yang tertuang dalam Sustainable Development Goals, melalui penayangan film-film berkualitas.

Festival ini bisa diikuti oleh mahasiswa dari seluruh dunia, untuk mempererat hubungan antara para pembuat film dan mahasiswa, juga mengembangkan kreativitas juga bakat dan minat di bidang perfilman.

Di tahun ini, mahasiswa yang menjadi peserta festival dari Coventry University dan De Montfort University secara khusus hadir di Indonesia untuk mengikuti pelatihan dan melakukan produksi filmnya di Jakarta dan Bali.



Konferensi Internasional

Selain mengedepankan kualitas program pengajaran dan pembelajaran, LSPR juga mendorong penyelenggaraan penelitian-penelitian dan diskusi ilmiah, salah satunya melalui penyelenggaraan konferensi internasional.

Tahun ini, LSPR menggelar The 5th LSPR International Conference on Communication and Business (ICCB) dengan tema Strengthening ASEAN’s Leadership in Sustainable Business and Advanced Communication.

Konferensi ini akan diadakan pada tanggal 28-29 September 2023 di The Trans Resort Bali, diikuti oleh praktisi, peneliti, maupun mahasiswa.

“Tujuan diselenggarakannya ICCB adalah untuk memotivasi para akademisi dan praktisi, khususnya di ASEAN, untuk memperkuat kepemimpinan di tingkat dunia. ASEAN sebagai entitas regional perlu mendapatkan loyalitas dan kepercayaan dari masyarakatnya, agar bisnis dapat berkembang, selanjutnya masyarakat menjadi makmur dan terjamin secara berkelanjutan,” demikian pernyataan Janette M Pinariya, Wakil Rektor I LSPR.

“Konferensi ini bermaksud mengumpulkan pikiran, menjadi tempat diskusi dan saling berbagi informasi terkait praktik dan inovasi di antara negara-negara ASEAN. Pada akhirnya, kami ingin kegiatan ini dapat memberi kontribusi pada agenda UN-2030 tentang SDG.”

Pengembangan SDM

Di sisi lain, LSPR Institute menyadari bahwa dosen menjadi salah satu garda terdepan kampus yang perlu terus dikembangkan agar mahasiswa mendapatkan kualitas pengajaran yang terbaik. Untuk mewujudkannya, dibentuklah Lecturer Academy yang bertujuan mempersiapkan tenaga pengajar yang berkualitas, kompeten, memiliki kapasitas dan kapabilitas terbaik.

Program yang diselenggarakan dalam Lecturer Academy 2023 ini juga memberi arah pada pengembangan karier dosen di LSPR. Materi yang diberikan di antaranya tentang penulisan artikel ilmiah, pengembangan materi pengajaran, pengenalan Hak Kekayaan Intelektual, dan sebagainya.

Berinovasi

Upaya LSPR memajukan inovasi dalam pengembangan pendidikan tinggi dilakukan melalui LSPR Hybrid, yakni mensinergikan aktivitas akademik dan non akademik, baik secara daring maupun luring.

Kombinasi pembelajaran ini diharapkan dapat memberi ruang kepada seluruh sivitas akademika untuk dapat menuangkan kreasi, beradaptasi dengan dunia digital saat ini, juga mengedepankan digital convergence.

“Kami berharap seluruh unit di LSPR dapat bersinergi untuk dapat menjadikan LSPR Hybrid platform kolaborasi untuk dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan perguruan tinggi,” ungkap Janette M Pinariya.

Kegiatan BEM LSPR

Tentunya akan ada yang kurang bila perayaan hari jadi LSPR tidak disemarakkan oleh kiprah mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) LSPR menggelar berbagai kegiatan sosial, di antaranya LSPR Cares: Blood Donors “Give Life, Give Blood, Be A Hero” Vol 2 pada 6 Juli 2023.

Donor darah menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilakukan LSPR sebagai bentuk bantuan bagi yang membutuhkan dan juga sebagai langkah baik yang bermanfaat dari sisi kesehatan. Kegiatan ini terbuka untuk umum, bukan hanya internal LSPR tapi juga untuk warga di sekitar Sudirman Park.

Acara lain yang juga akan memeriahkan perayaan HUT LSPR ke-31 adalah LSPR Band Concert 2023 - RESONANCE: A Tribute Concert of Justin Bieber pada hari Jumat, 14 Juli 2023, juga LSPR Photography Exhibition: SYMBIOSIS 2023 pada 11-13 Agustus 2023, berupa pameran karya foto dengan tema SYMBIOSIS, yang merekam momen dan karya interaksi antarmanusia yang memiliki makna mendalam.

Seperti yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, LSPR juga akan menggelar Coronation Night Mr. and Ms. LSPR 2023: Discover Your Seoul pada 16 Agustus 2023 mendatang.

Pemilihan duta kampus kali ini terinspirasi dari dinamisnya kota Seoul, Korea Selatan, yang tidak saja menarik budayanya, namun juga inspiratif dalam bisnis dan hiburan. Diharapkan duta kampus LSPR juga akan dapat menginspirasi banyak orang, bukan hanya sesama mahasiswa, namun juga masyarakat umum.

Masih banyak lagi kegiatan yang dijadwalkan oleh BEM LSPR menyambut hari jadinya ini, seperti kompetisi public speaking, kompetisi olahraga, diplomasi dan diskusi, pergelaran modelling dan fashion, juga pergelaran teater yang menjadi salah satu ciri khas dari LSPR.

Selamat ulang tahun ke-31, LSPR! Semoga usianya yang baru bisa memperkuat LSPR sebagai kampus ilmu komunikasi dan bisnis berwawasan internasional dengan kreativitas yang terus bersinar. (RO/R-1)