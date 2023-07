The Papandayan Raih Penghargaan Haute Grandeur 2023 untuk Kategori Hotel dan Restoran

THE Papandayan dengan bangga mengumumkan keberhasilannya meraih penghargaan prestisius Haute Grandeur Global Awards 2023. Acara penghargaan yang dikenal karena mengakui keunggulan dalam industri perhotelan, memberikan empat penghargaan bergengsi kepada The Papandayan.



Untuk kategori hotel The Papandayan memenangkan penghargaan Best Sustainable Hotel in Asia dan Best Hotel Service in Indonesia. Sedangkan untuk kategori restaurant The Papandayan meraih penghargaan Best Indonesian Cuisine on a Global Level dan Best Restaurant Ambience in Indonesia.



The Papandayan, berdiri sejak 1990, adalah bukti nyata dari komitmen keberlanjutan dalam bisnis yang berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi dan keuntungan jangka panjang. Hotel ini secara aktif berpartisipasi dalam mengelola dampak terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, serta berupaya memberikan solusi yang menguntungkan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut mengenai keberlanjutan dalam bisnis, terdapat hubungan erat dengan kesinambungan ekonomi. Penghargaan masakan Indonesia terbaik yang diraih oleh Pago Restaurant menjadi bagian dari misi untuk mempromosikan dan melestarikan warisan kuliner Indonesia, dilengkapi dengan desain dan dekorasi yang apik, serta atmosfer yang tenang untuk pengalaman bersantap yang sempurna.

General Manager The Papandayan Bobby Renaldi mengatakan, "Manajemen dan seluruh staf The Papandayan dengan tulus mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh tamu dan para pemangku kepentingan atas penghargaan ini. Penghargaan ini menginspirasi kami untuk terus berusaha membangun citra positif, meningkatkan daya tarik bagi para tamu dalam mencapai keunggulan pada semua aspek operasional hotel dan restoran kami, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.”

Tentang The Papandayan

The Papandayan merupakan hotel bintang 5 yang berdiri sejak 1990 dan direnovasi pada 2009 dengan desain Classic Elegance yang menawarkan sebuah konsep baru dengan kenyamanan dan kemewahan serta keramahan. Letaknya yang sangat strategis di pusat bisnis di Jalan Gatot Subroto 83, Bandung, yang merupakan salah satu jalan alternatif untuk menghindari keramaian.



Menampilkan 172 kamar tamu yang elegan terdiri dari kamar jenis The Classic, The Premier, The Ambassador, The Suite dan Presidential Suite dengan dekorasi yang diambil dari unsur-unsur alam seperti batu, kayu dan seni yang mencerminkan budaya lokal. Dilengkapi dengan fasilitas terbaik seperti Cantigi Wine & Dine, Pago Restaurant, Mirten Lounge, TP Stage, Huru Batu Grill Garden, Edelweiss Tirta Ayus Spa, Fitness Center & Beauty Salon, Meeting Rooms & Grand Ballroom. (RO/S-3)