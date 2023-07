Pullman Jakarta Central Park Sukses Gelar Kembali 'One Step Closer' Wedding Open House

KEGIATAN bertajuk 'One Step Closer' Wedding Open House sukses digelar pada 29 - 30 Juli 2023 oleh Pullman Jakarta Central Park. Acara yang menampilkan 26 vendor pernikahan terbaik termasuk Wedding Organizer, Wedding Decoration, Bridal, Taylor, Wedding Cake, Wedding Entertainment dan lain-lain ini dimulai pukul 13:00 – 20:00 WIB setiap harinya di Pullman 1 Ballroom.

Pasangan yang hadir dapat melihat langsung Wedding Decoration mewah dari White Pearl, Evlin, Amazing dan Grasida, mencoba kelezatan Wedding Food-Stall dari Pullman Jakarta Central Park, dan berdisuksi tentang perencanaan pernikahan dengan semua vendor yang ada.

“Pernikahan adalah impian besar setiap pasangan. Perencanaan yang tepat memegang peran penting di momen sekali seumur ini. Melalu 'One Step Closer' Wedding Open House, Pullman Jakarta Central Park ingin memberikan berbagai inspirasi untuk pasangan yang hadir termasuk Ballroom di Pullman Jakarta Central yang merupakan pilihan Wedding Venue terbaik.” ujar General Manager Pullman Jakarta Central Park Sylvain Laroche, Senin (31/7).

Sebagai salah satu keunikan dari 'One Step Closer' Wedding Open House, Irene Danielle & Bliss Taylor mempersembahkan Wedding Fashion Show yang nemapilkan koleksi terbaru Wedding Gown & Suite elegan dengan berbagai macam model. Tidak hanya itu, Andien dan The Soulful Band tampil memukau sebagai guest star membawakan hits terbaik mereka dan lagu-lagu pernikahan di 'One Step Closer' Wedding Open House.

'One Step Closer' Wedding Open House hadir setiap tahun di Pullman Jakarta Central Park, nantikan acara berikutnya dan terus pantau informasi terbaru di Instagram @pullmanjakartacp. (RO/S-3)