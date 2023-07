HUT ke-20 Sekolah Citra Kasih CitraGarden Dimeriahkan dengan Pembukaan Tahun AJaran Baru

SEKOLAH Citra Kasih, CitraGarden, Jakarta kembali membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024/2025. Menyambut generasi penerus yang penuh talenta dan bertepatan dengan HUT Sekolah Citra Kasih CitraGarden Jakarta ke-20, Citra Kasih memberikan harga khusus potongan DPP (uang pangkal) sebesar 75% bagi peserta didik baru yang mendaftar untuk tahun ajaran mendatang.

"Promo terbatas ini hanya berlangsung hingga Kamis, 10 Agustus 2023. Kami mengajak para orangtua untuk mendaftarkan anak mereka di Sekolah Citra Kasih dan menjadi bagian dari perjalanan inspiratif sekolah yang digagas oleh Ir. Ciputra," ujar Head of School Jovita Widjaja lewat keterangan yang diterima, Sabtu (29/7).

Sekola Citra Kasih merupakan salah satu institusi pendidikan di bawah naungan Grup Ciputra yang telah berdiri selama 20 tahun. Meurut Jovita, peserta didik di Sekolah Citra Kasih tidak saja dibentuk untuk memiliki kompetensi dalam hal akademik dan non-akademik termasuk olah raga dan berbagai kecakapan hidup, namun juga diperkaya dengan keterampilan entrepreneurship, sehingga memiliki pola pikir dan karakter yang tangguh serta inovatif.

Sejumlah program-program unggulan dari Sekolah Citra Kasih telah berhasil menjadi sarana bagi peserta didik mengembangkan diri, antara lain Program of Entrepreneurship, pendidikan finansial melalui Aflatoun, Positive Education dari Finlandia, Alfa and Friends, Program of Computational Thingking and Coding, Gifted Class, serta Self Develompent Challenge.

Sementara itu, program inovasi lain telah disiapkan untuk tahun ajaran 2023/2024 di antaranya melakukan kerjasama dengan Pearson Education Limited untuk kurikulum nursery dan kindergarten, Students Performance Tracing sebagai upaya memantau performa belajar secara dan akurat dan praktis, Program of STEAM and (Environment) Sustainability, serta Personalized Learning pada pelajaran matematika serta bahasa Inggris di junior dan senior high school.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan pengalaman belajar yang menggugah semangat eksplorasi dan kreativitas. Sebagai buah dari komitmen sekolah dengan kolaborasi bersama orang tua, Sekolah Citra Kasih di unit SMA pada tahun ajaran 2022/2023 berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan lulusan yang diterima di berbagai universitas berkualitas di dalam dan luar negeri," ujar Kepala Sekolah SMA Citra Kasih CitraGarden Jakarta Widyaningsih pada kesempatan berbeda. (H-3)