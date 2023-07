TSG 2023, Tanoto Foundation Siapkan Mahasiswa Jadi Pusat Kemajuan Bangsa

PEMUDA adalah masa depan bangsa yang akan menjadi kekuatan ekonomi dan tulang punggung pembangunan negara Indonesia.

Mereka juga yang akan mendominasi populasi dalam bonus demografi pada 2030-2045. Sudah sepa­tut­nya mereka dibekali keahli­an, pelatihan karakter, dan pengalaman nyata sejak dini yang akan menjadi bekal mereka memimpin masa depan.

Hal ini menjadi salah satu fokus Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981.

Melalui program TELADAN, Tanoto Foundation membangun komunitas pemimpin yang bisa memberi kontribusi positif bagi lingkungan tempat mereka tinggal dan bekerja secara berkelanjutan.

Dewan Wali Amanat Tanoto Foundation, Anderson Tanoto, mengatakan, “Sebagai pemimpin masa depan, harus memiliki karakter. Karakter dibangun bukan hanya dari diskusi-diskusi semata, namun juga dari experiential learning seperti kegiatan TSG saat ini.”

Pernyataan Anderson disampaikan dalam pembukaan acara Tanoto Scholars Gathering (TSG) 2023 yang berlangsung pada Minggu, 23 Juli 2023.

TSG 2023 Jadi Sarana Belajar dan Tambah Pengalaman

Anderson juga berharap kesempatan dalam rangkaian TSG 2023 ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para Tanoto Scholars untuk belajar dan menambah penga­laman.

“Saling belajarlah dengan scholars dari kampus berbeda yang ada di acara ini satu sama lain dan serap ilmu dari para pembicara ahli yang hadir selama kegiatan ini,“ sambung Anderson.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, yang juga menjadi pembicara dalam acara TSG 2023 memberikan paparan mengenai bagaimana Tanoto Foundation mempersiapkan generasi muda sebagai pemimpin di masa depan.

“Ada pepatah China mengatakan If you want 1 year of prospe­rity, grow grain. If you want 10 years of prosperity, grow trees. If you want 100 years of prosperity, grow people. Dan inilah yang dilakukan founder Tanoto Foundation, Pak Sukanto, tidak hanya berpikir kemajuan untuk 5-10 tahun ke depan, tapi juga 100 tahun ke depan dengan mengembangkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berkualitas lewat Tanoto Foundation,” sebut Menteri Kesehatan.

Tanoto Scholars Gathe­ring (TSG) adalah bagian dari program kepemimpinan dan beasiswa Tanoto Foundation yang bernama TELADAN (Transformasi Edukasi untuk melahirkan Pemimpin Masa Depan). TELADAN mempertemukan Tanoto Scholars dari seluruh Indonesia dan luar negeri.

TSG berlangsung pada 23-26 Juli 2023 di Pangkalan Kerinci, Riau, TSG 2023 diikuti oleh 198 Tanoto Scholars dari 12 universitas mitra Tanoto Foundation. Yaitu Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Riau, Universitas Andalas, National University of Singapore, Nanyang Technological University, dan Singapore Management University.

Dalam TSG terdapat workshop kepemimpinan yang terdiri dari in class session dan outbound activities, di mana pada outbound activities para scholars belajar meng­asah kepemimpinan dan kerja sama tim, kedisiplinan, kemampuan mengambil keputusan secara cepat, dan merancang strategi melalui berbagai game. Dalam kegiatan inilah porsi experiential learning lebih besar didapatkan oleh scholars.

Scholars juga berkesempatan mendapatkan ilmu dari berbagai pembicara ahli mulai dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, Ari Sujito, Adjunct Professor, College of Alice & Peter Tan, Department of Medicine, Division of Family Medicine (National University of Singapore), dr. Tan Lai Yong, CEO Global Tanoto Foundation, J. Satrijo Tanudjojo, serta aktris dan penyanyi Indonesia, Rachel Amanda. (RO/S-1)