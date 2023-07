Rayakan Hari Anak Nasional, Children’s Day by Malo Hadirkan Pop Up Store di Plaza Indonesia

MERAYAKAN Hari Anak Nasional 2023, anak-anak dan ibu di Indonesia diajak mengunjungi Children’s Day by Malo, sebuah pasar pop-up terpilih yang diselenggarakan oleh ibu untuk anak-anak Indonesia.

Acara ini akan berlangsung di Lantai 4, Atrium Plaza Indonesia mulai 27 Juli hingga 30 Juli.

Children’s Day by Malo menawarkan berbagai kegiatan menarik, termasuk bazaar yang menyajikan produk-produk ibu dan anak Indonesia yang diprakarsai oleh ibu-ibu Indonesia, juga ada sesi storytelling untuk anak-anak, kelas sensori anak, pemutaran pertumbuhan dan kesehatan gigi anak, serta talkshow bersama ikon-ikon ibu dan praktisi tumbuh kembang anak.

Acara ini menyambut tema Peringatan Hari Anak Nasional 2023, yaitu "Anak Terlindungi, Indonesia Maju." Pesan yang ingin disampaikan adalah agar anak-anak Indonesia dapat menikmati hak-hak mereka, termasuk hak untuk dibesarkan dalam keluarga yang bahagia. Tapi, apa sebenarnya definisi dari keluarga bahagia?

Keluarga bahagia bisa tercapai ketika seluruh anggota keluarga - ayah, ibu, dan anak-anak - merasa bahagia. Salah satu ciri dari keluarga bahagia adalah tidak adanya satu pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada pihak lainnya. Setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama untuk berpendapat, berbicara, berkembang, dan berdiskusi.

Dalam keluarga dengan hubungan yang setara, ibu memiliki kekuatan untuk mengembangkan potensinya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dia dapat memberikan pengasuhan yang baik dan berkontribusi dalam perekonomian keluarga.

“Ini merupakan prioritas program sesuai dengan lima arahan Bapak Presiden, yaitu meningkatkan kewirausahaan perempuan yang berperspektif gender sehingga berdampak kepada peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu yang berdaya dan bahagia melahirkan generasi yang dapat membawa Indonesia maju. Karenanya, kami mendukung upaya Children’s Day by Malo untuk menghadirkan pilihan produk lokal berkualitas yang memang diinisiasi oleh para ibu, untuk para ibu demi terwujudnya keluarga bahagia dan anak Indonesia yang terlindungi,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Rini Handayani.

Pentingnya kewirausahaan perempuan berperspektif gender dan peran ibu dalam pendidikan anak juga didukung Children’s Day by Malo, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pilihan produk terbaik kepada para ibu milenial dalam mewujudkan keluarga bahagia dan anak yang tangguh.

“Salah satu tujuan dihadirkannya Children’s Day by Malo adalah untuk membantu para ibu milenial agar dapat mempunyai pengetahuan dan pilihan tentang produk dan edukasi terbaik untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan anak yang resilien,” ungkap Co-founder MALO Indonesia & inisiator Children’s Day by Malo, Felicia Idama Pardede.

Acara ini mendukung nilai-nilai Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan dan Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak yang diusung oleh KPPPA.

Dari perspektif tumbuh kembang anak, keluarga bahagia adalah keluarga yang konsisten memenuhi kebutuhan dasar tumbuh kembang anaknya, yaitu ASUH, ASIH dan ASAH.

“Terwujudnya ASUH, ASIH dan ASAH tidak lepas dari peran ibu. Ibu adalah salah satu aktor utama tumbuh kembang anak karena ibu yang hebat melahirkan generasi yang hebat,” ungkap Yuni Astria.

ASAH berhubungan dengan merangsang perkembangan sensorik, motorik, kognitif, spiritual, dan kepemimpinan pada anak. Salah satu cara untuk merangsang perkembangan ini adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk membuat pilihan sejak dini.

Para orangtua sebaiknya memberikan kesempatan pada anak untuk membuat pilihan karena hal ini melatih kemampuan berpikir kritis, mandiri, percaya diri, dan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada anak.

“Banyak nilai baik yang bersumber dari kebiasaan memilih yang merupakan cikal bakal karakter pemimpin masa depan,” lanjut Yuni.

“Pada momen Hari Anak Nasional yang ke-39, anak-anak Indonesia wajib untuk dipenuhi hak-haknya. Salah satu haknya adalah dibesarkan ditengah keluarga yang bahagia dan diberi pilihanuntuk memenuhi kebutuhannya,” tambah Felicia.

Kebutuhan anak-anak Indonesia sangatlah besar, mengingat populasi anak berusia 0-4 tahun di Indonesia mencapai 22,094 juta jiwa. Dengan pertemuan para pelaku industri ibu dan anak Indonesia di acara Children’s Day by Malo, Malo berharap dapat membantu para ibu dalam memainkan peran mereka untuk mewujudkan pesan 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju.'

Children’s Day by Malo diinisiasi oleh tiga ibu, yaitu Felicia Idama Pardede, Mya Wibowo, dan Lulu Davita. Mereka menyajikan mom’s icon yang juga merupakan pengusaha.

Salah satu mom’s icon yang turut hadir adalah Caroline Robianto, yang juga seorang mompreneur di balik brand Kerokoo, sebuah jenama swimsuit untuk ibu dan anak.

“Senang sekali akhirnya ada sebuah platform yang mengumpulkan produk dan vendor ibu dan anak made in Indonesia di bawah satu atap. Children’s Day by Malo bahkan dapat dikatakan sebagai one- stop shop untuk segala kebutuhan ibu dan anak Indonesia yang diinisiasi oleh ibu. Sebagai seorang ibu, kehadiran pop-up curated market ini sangat berguna apalagi ditambah aktivitas pop-up class yang sudah terkurasi membuat acaranya semakin menyenangkan,” tutup Caroline.

Dengan adanya Children’s Day by Malo dan peringatan Hari Anak Nasional 2023 dengan tema ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju,’ diharapkan bahwa anak-anak Indonesia akan tumbuh dalam keluarga yang bahagia, mendapat perlindungan, dan berkontribusi dalam memajukan Indonesia. (Z-1)