Inovasi Baru, Sampo dan Sabun Bubuk Ini Usung Konsep Ramah Lingkungan

MENJAGA lingkungan hidup secara berkelanjutan adalah salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia.

Semua pihak diharap berkontribusi untuk menjaga lingkungan hidup. Dunia industri misalnya, mengambil peran untuk menciptakan berbagai teknologi yang ramah lingkungan.

Indrustri otomotif menghadirkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Baca juga: Berbahan Vegan, Pewarna Rambut Ini Lebih Aman dan Ramah Lingkungan

Begitu juga industri kecantikan. Kecantikan dan perawatan tubuh yang berkembang sangat pesat juga mulai mengambil peran untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan.

Melihat hal ini, maka banyak industri kecantikan dan perawatan yang berkembang pesat saat ini mulai perhatian dengan isu lingkungan hidup.

Mengandung Bahan Kimia dan Bahan Tambahan

Pasalnya salah satu produk perawatan tubuh dan rambut yang digunakan masyarakat sehari-hari, yakni sampo dan sabun biasanya terdiri dari bahan kimia dan bahan tambahan seperti pengawet yang berbentuk cairan.

Baca juga: Jawab Kekhawatiran Pewarnaan Rambut, Kerastase Terus Berinovasi

Sabun dan sampo adalah salah satu produk yang dapat menghasilkan limbah cair yang tidak ramah lingkungan.

"Berbeda dengan The Powder Shampoo dan The Powder Foam Wash, satu alternatif perawatan kulit dan rambut dalam bentuk bubuk yang berbusa dan mewah," kata Carestha Widjaja, sebagai salah satu Board Member The Powder Shampoo Indonesia dalam keterangan, Jumat (28/7).

"Memiliki kandungan utama dari tumbuh-tumbuhan dan essential oil yang berasal dari alam (vegan formula), 100% bebas plastik, eco-friendly, 100% bebas air, serta 100% dapat didaur ulang. Tidak menggunakan deterjen dan bahan pengawet," terangnya.

Produk Ramah Lingkungan dari Singapura

The Powder Shampoo dan The Powder Foam Wash berasal dari Singapore dan diciptakan oleh Lynn Tan, seorang entrepreneur kawakan.

Lynn juga berperan sebagai pendiri dan pemimpin eksekutif The Powder Shampoo dan The Powder Foam Wash. The Powder Shampoo dan The Powder Foam Wash kemudian dibawa ke Indonesia oleh Felicia Senjaya dan Carestha Widjaja sebagai Board Member The Powder Shampoo Indonesia.

Baca juga: Sabun Organik Multifungsi Dr. Bronner’s Kini Hadir di Indonesia

"Utamakan Bumi, Kandungan Tumbuh-tumbuhan, dan Bebas Plastik" merupakan nilai dari The Powder Shampoo dan The Powder Foam Wash. Nilai yang sama juga dibawa dan diaplikasikan di Indonesia.

“Saya berharap The Powder Shampoo Indonesia yang berbahan dasar tumbuh-tumbuhan dan essential oil, dengan kemasan yang dapat didaurulang serta ramah lingkungan dapat membantu mengurangi penggunaan plastik, sehingga dapat menjaga bumi kita bersama," jelas Carestha.

"Kami juga percaya bahwa produk berkelanjutan harus efektif dan menyenangkan untuk digunakan. Good for you and good for earth,” ungkap Carestha. (RO/S-4)