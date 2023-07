114 Satwa Endemik Papua Dilepas di Pengunungan Cycloop

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam telah melepasliarkan 114 satwa endemik Papua di kawasan cagar alam Pegunungan Cycloop di bagian wilayah Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (27/7).

Kepala Kandang Transit Buper La Ode Irianto Subu mengungkapkan satwa-satwa yang dilepas di kawasan cagar alam antara lain ular boa tanah papua, ular boa pohon, ular sanca cokelat, ular sanca hijau, kadal duri mata merah, kadal panana, dan ular sanca patola.

Semua satwa tersebut sebelumnya telah menjalani habituasi di kandang transit Buper.

"Semuanya sudah menjalani masa habituasi di kandang transit Buper, Waena, dan dinyatakan sehat serta sudah siap dilepasliarkan," ujar Irianto.

Satwa-satwa yang dilepas di Pegunungan Cycloop merupakan hasil sitaan dalam operasi pengawasan yang dilaksanakan bersama oleh otoritas keamanan bandara dan Balai Karantina Pertanian di Jayapura selama Juni hingga Juli 2023.

Di antara satwa liar yang dilepas di cagar alam pada Kamis (27/7) ada yang masuk ke daftar satwa dilindungi menurut perjanjian internasional mengenai pelindungan tumbuhan dan satwa liar Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and

Flora. Mereka yaitu ular boa tanah papua, boa pohon, sanca cokelat, dan sanca hijau.



"Mereka masuk Apendiks II CITES, spesies yang saat ini belum tentu terancam punah tetapi bisa terancam punah kalau tidak ada pengaturan ketat dalam perdagangannya," tutur Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Yulius Palita. (Ant/Z-11)