Hari Hepatitis Sedunia 2023, Ini Tema, Tujuan, dan Sejarahnya

SETIAP 28 Juli diperingati sebagai hari Hepatitis Sedunia. Hepatitis adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan bakteri, virus, proses autoimun, obat-obatan, perlemakan, alkohol, dan zat berbahaya lainnya.

Penyakit ini dapat menular dalam kondisi tertentu. Di antaranya melalui penggunaan jarum yang sama dengan orang lain, transfusi darah, menggunakan sumber air yang terkontaminasi virus hepatitis, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, ataupun penularan dari seorang ibu kepada janin.

Ada lima jenis virus hepatitis yang utama terdiri dari tipe A, B, C, D, dan E. Dilansir dari situs WHO, upaya global memprioritaskan eliminasi infeksi hepatitis B, C, dan D. Tiga infeksi virus ini menyebabkan hepatitis kronis yang dapat berlangsung beberapa dekade dan menyebabkan 1 juta kematian per tahun akibat sirosis dan kanker hati.

Peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini memiliki sejarah yang panjang dalam perayaannya. Simak beberapa informasi di bawah ini terkait sejarah, tujuan, dan tema dari Hari Hepatitis Sedunia 2023.

Tema

Tema Hari Hepatitis Sedunia 2023 ini adalah "One Life, One Liver" yang memiliki arti "Satu Kehidupan, Satu Hati". Pesan yang ingin disampaikan dengan diangkatnya tema ini adalah agar masyarakat lebih waspada terhadap hepatitis karena penyakit ini dapat menghancurkan satu nyawa dan satu hati yang dimiliki manusia.

Selain itu, mengutip laman World Hepatitis Day, 'we are not waiting' menjadi ajakan aksi memperingati Hari Hepatitis Sedunia 2023. Seruan ini merupakan harapan mempercepat upaya eliminasi virus hepatitis. Apalagi kebutuhan untuk pengujian dan pengobatan bagi orang sangat diperlukan.

Individu dan komunitas di seluruh dunia membuat perubahan terjadi dalam kehidupan mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Sembari merayakan Hari Hepatitis Sedunia, orang-orang diajak untuk sambil melakukan lebih banyak tindakan.

Tujuan

Hari Hepatitis Sedunia dirayakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia tentang penyakit hepatitis. Melalui peringatan ini diharapkan lebih banyak orang yang terlibat langsung dalam upaya mencegah dan menangani penyakit hepatitis.

Jika lebih banyak orang yang mengetahui tentang penyakit hepatitis beserta cara mengobatinya, maka lebih banyak nyawa yang tertolong saat terkena penyakit hepatitis.

Pada akhirnya, perayaan Hari Hepatitis Sedunia ini dapat menjadi perayaan masyarakat di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran tentang informasi seputar penyakit hepatitis ini.

Sejarah

Pemilihan tanggal 28 Juli bukan tanpa alasan loh. Hari itu merupakan tanggal kelahiran dari ilmuwan pemenang hadiah Nobel tahun 1976 Dr Baruch Blumberg. Beliau menemukan virus hepatitis B (HBV) dan mengembangkan tes diagnostik serta vaksin untuk virus tersebut.

Virus Hepatitis B ini ditemukan pada 1967 dan dua tahun kemudian beliau mengembangkan vaksin hepatitis yang pertama. Penemuan itu sangat membantu mengatasi penyakit yang disebabkan virus tersebut. Oleh karena itu, perayaan ulang tahun Blumberg turut dirayakan masyarakat di seluruh dunia dan dikenal sebagai Hari hepatitis Sedunia. (Z-3)