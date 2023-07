Interpose 2023 Pamerkan Karya Mahasiswa FSRD Untar

KARYA-karya terbaik mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Universitas Tarumanagara (Untar) ditampilkan dalam

pameran Interpose 2023: Solace. Karya-karya mahasiswa Program Studi (Prodi) Desain Interior tersebut dipamerkan di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta belum lama ini.

Acara tahunan ini menjadi momen apresiasi sekaligus wadah bagi para mahasiswa untuk memamerkan karya-karya mereka yang merupakan tugas akhir berupa hasil perancangan interior ruang publik.

Ajang ini juga mengadakan talkshow desain dengan mengundang Kelvin Thengono dari Kthengono Design Studio serta Arthur Elmund dari Seniman Ruang.

Selain mengundang narasumber dari industri, pada kesempatan itu juga diadakan talk show dengan mengundang alumni sekaligus

pameris dalam pameran Interpose: Solace, di antaranya Canisha Chrystella dan juga Michella Angelina.

Selain itu terdapat pula workshop dengan tema antara lain Interior Watercolor oleh Kris Wardhana dan Pottery Painting oleh Linda Etha. Prodi Desain Interior Untar juga bekerja sama dengan TEKA dan Propan melaksanakan workshop Wood Painting dengan dosen Prodi Desain Interior M. Nashir Setiawan sebagai instruktur.

Sebagai penutup, workshop Solid Perfume Making bersama dengan Atsiri at Sarinah. Dekan FSRD Untar Dr. Kurnia Setiawan, S.Sn., M.Hum. menyatakan kegiatan ini adalah terobosan karena diadakan pasca-pandemi dan di luar kampus.

“Ini kali pertama kita selenggarakan secara offline, sebelumnya tiga kali online atau di kampus. Saya harap acara ini bisa menjadi berkelanjutan dan lebih baik lagi kedepannya,” ujar Dr Kurnia didampingi Ketua Pelaksana Shiang Siang Rahmadjaya, alumni FSRD Untar 2019.

Interpose 2023: Solace dapat menjadi ajang untuk menunjukkan hasil kreativitas mahasiswa serta memberikan apresiasi hasil karya yang dihasilkannya. Kegiatan ini juga pembuktian pembelajaran di bidang desain interior yang diselenggarakan Untar dan dapat menjadi inspirasi bagi para pecinta desain di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa FSRD Untar juga menggelar festival seni dan desain tahunan, Rupareka, yang mengangkat tema `Meraki: Light Up Your Passion!`.di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Rupareka diikuti lebih dari 35 tenant di bidang arts and craft, hobi, serta kuliner dari masyarakat, budaya lokal, dan UMKM. Rupareka FSRD Untar yang ketiga ini berlangsung tanggal 8-11Juni 2023. (H-3)