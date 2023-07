Lintas Melawai Blok M, Hidupkan Kenangan Indah Dekade 80-an dan 90-an

PADA tanggal 28 Juli - 30 Juli 2023 di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, akan diadakan sebuah festival musik yang bernama "Lintas Melawai".

Acara ini mengundang artis Indonesia yang melegenda sampai saat ini. Yang akan tampil di antaranya Alumni Swara Maharddhika, Denny Malik Entertainment, Trio Libels, The Three Ladies, Iwan Keplek (DJ), Vina Panduwinata, Fashion Show Look Academy, Cockpit Band, Sandro Tobing, Mus Mujiono, Trie Utami, Otti Jamalus House Music, Groovebox Story Ft.Melly Manuhutu, The Sarung, Audiensi Band, Ruth Sahanaya, Paramitha Rusady, Kadri Muhammad, Musica Klasik, dan Denok Wahyudi.

Event ini diinisiasi Helmy Yahya dan Denny Malik akan menghadirkan event 'Lintas Melawai' berbeda dengan event musik biasa, selain penampilan musik tempo dulu, ada juga bazaar FnB dan multiproduk, kumpul komunitas, dan hiburan acara lainya.

Acara ini bertujuan memberikan pengalaman unik dan menyenangkan bagi masyarakat dengan mengingat kembali masa era 80-an-90an melalui pagelaran hiburan, bazaar dan performance musik artis tempo dulu.

Acara Bernuasa Retro dengan Atmosfir Nostalgia

Acara ini didasarkan pada keinginan untuk membuat sebuah acara yang bernuansa Retro dengan atmosfir nostalgia yang dirancang untuk menghadirkan suasana yang mengingatkan masa lalu.

Selain acara musik, akan ada juga bazaar multiproduk yang akan ikut memeriahkan acara. Kemudian akan hadir juga komunitas otomotif mobil klasik dan motor klasik yang akan hadir. Tidak ketinggalan beberapa komunitas dari sekolah di sekitar lokasi Sultan Hasanudin Dalam, Blok M Mall.

Dengan membawa kenangan 80-90an yang dikemas sedemikian rupa dengan kegiatan-kegiatan yang mengundang memori indah di masa lalu.

Acara 'Lintas Melawai' merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi seni, budaya, & kegiatan komunitas di wilayah sekitar Blok M.

Di tahun 80-an di sekitar jalan Melawai Raya, Blok M, sempat jadi arena gaul, tempat ngeceng dan mejengnya anak muda saat itu. Akhirnya daerah itu terkenal dengan nama Lintas Melawai.

Karena 'Lintas Melawai' ini sangat femomenal, akhirnya mas Helmy Yahya membuat skenario film yang berjudul "Blok M" (Bakal Lokasi Mejeng) yang beberapa scene pengambilan gambarnya di jalan Melawai Raya. Sutradaranya adalah Bang Edward Pesta Sirait.

Film "Blok M" meraih nominasi untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik yang diwakili Paramitha Rusady di Festival Film Indonesia pada tahun 1990. Di film itu Paramita berperan sebagai pereks (perempuan eksperimen) dikarenakan kondisi ekonomi keluarganya yg sulit.

'Ngeceng di Jalan Melawai"

Mas Guruh Muhammad Guruh Irianto Soekarnoputra juga tak mau kalah ketika melihat fenomena anak muda yang suka jalan-jalan sambil ngeceng di Jalan Melawai.

Beliau lalu menciptakan lagu 'Jalan-jalan Sore', yang dinyanyikan Denny Malik bersama Swara Maharddhika & GSP productions yang menjadi penari latarnya.

Lagu Jalan-jalan Sore menceritakan kegiatan anak muda saat jalanjalan sore, yaitu naik mobil sambil ngeceng.Lagu Jalan-jalan Sore yang dirilis tahun 1989 ini sempat hits dijamannya dan membuat nama Denny Malik semakin terkenal dan ngetop.

Denny Malik ternyata punya banyak talenta, selain menjadi penari di Swara Maharddhika, juga menjadi koreografer tari, juga koreografer untuk acara fashion show dan akhirnya menjadi peragawan, foto model, penyanyi, bintang film, dan bintang iklan.

Naaah....untuk mengenang nostalgia Lintas Melawai, Mas Helmy Yahya dan Mas Denny Malik sebagai inisiator akan membuat acara Lintas Melawai 2023, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali kenangan-kenangan indah yg terjadi di masa lalu, pada saat kita remaja.

Tolong dicatat ya acaranya tgl 28, 29, 30 Juli 2023 di Kawasan Sultan Hasanudin Dalam, Blok M Mall . Sebuah taman yang terletak disekitar pusat perbelanjaan Blok M Plaza, Blok M Square dan terminal bus Blok M.

Ayo datang, ikut memeriahkan acaranya sambil bernostalgia!. (RO/S-4)