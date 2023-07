K-Pop Epic Promo, Coca-Cola Ajak Gen Z Indonesia Tur ke Seoul, Korsel

COCA-Cola senantiasa berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi para konsumennya. Kali ini, Coca-Cola memberikan kesempatan istimewa kepada para penggemar K-Pop untuk dapat memenangkan tur inklusif ke Seoul, Korea Selatan.

"Coca-Cola dan musik masa kini selalu berjalan beriringan," kata Grant Davidson - Frontline Marketing Director Indonesia dalam keterangan pers, Selasa (25/7).

“Kami menyadari pentingnya musik dalam kehidupan konsumen Gen-Z yang mana generasi tersebut memiliki vibe yang unik – mereka selalu mengikuti tren terbaru dan sangat dekat dengan musik, baik ketika mereka sedang merayakan sesuatu, bersenang-senang, atau sekadar bersantai," jelas Grant.

"Musik dan budaya Korea telah merebut hati jutaan orang di seluruh dunia, dan melalui K-Pop Epic Promo, kami berupaya untuk memberikan pengalaman K-Pop terbaik. Kami sangat menantikan partisipasi dari para pecinta musik dan penggemar K-Pop!” terangnya/.

Sebanyak 10 pemenang hadiah utama akan memperoleh kesempatan eksklusif untuk menjelajahi semarak dunia budaya pop Korea.

Kegiatannya meliputi kunjungan ke sejumlah objek wisata populer Hallyu, menikmati makeover ala K-Pop, dan menghadiri Festival K-Pop spektakuler yang akan menampilkan beragam artis ternama dan grup idola yang tengah naik daun.

“Saya merasa sangat beruntung bisa memenangkan hadiah utama K-Pop Epic Promo dari Coca-Cola! Saya ingin segera memulai perjalanan luar biasa ini. Tak sabar untuk segera berangkat!,” kata Yudha Prayoga, salah satu pemenang hadiah utama pengalaman wisata K-Pop selama lima hari di Seoul.



K-Pop Epic Promo dari Coca-Cola berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Juli dan menawarkan lebih dari 10. ribu hadiah mingguan, seperti Apple Beats Studio Bluetooth Earphones, Sony WH-1000XM4 Wireless Headsets, JBL Go 2 Wireless Speakers, dan lainnya.

Pemenang akan diumumkan dan dihubungi oleh akun Instagram Coca-Cola Indonesia @cocacola_id.

"Tak hanya menyegarkan, sebotol produk Coca-Cola ini memungkinkan saya untuk mendapatkan headset yang keren," ungkap salah satu pemenang mingguan, Muhammad Faiz, yang memenangkan Wireless Headset Sony WH-1000XM4.

"Mendengarkan musik favorit sambil menikmati sebotol Coca-Cola yang menyegarkan pun semakin menyenangkan dengan headset baru ini. Sangat menantikan promo seru dari Coca-Cola lainnya!" tutur Muhammad Faiz, (RO/S-4)