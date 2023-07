Ekonom Sambut Baik Perpanjangan Bansos Beras

EKONOM senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menyambut baik rencana pemerintah memperpanjang pemberian bantuan sosial beras. Menurutnya, bantuan tersebut bakal dibutuhkan oleh masyarakat miskin di Indonesia.

"Bagus. Bagi kaum miskin, mereka tetap harus dapat bansos," ujarnya saat dihubungi, Selasa (25/7).

Dia menambahkan, program bantuan sosial kerap kali memang dijadikan alat politik. Namun selagi bantuan itu benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, maka itu bukan menjadi soal.

Hal yang perlu dipertanyakan adalah apabila pemerintah menghentikan sama sekali program bantuan sosial tersebut. Padahal di saat yang sama ada ancaman sektor pangan yang mungkin berdampak bagi masyarakat miskin di Tanah Air.

"Apakah ada anggapan untuk dipolitisasi? Itu konsekuensi dari program bantuan sosial. Justru kalau bansos dihentikan, alasannya harus lebih kuat," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, pemerintah bakal memperpanjang pemberian bantuan sosial berupa beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut bakal diberikan sejak Oktober 2023 hingga Desember 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan, bantuan beras itu dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih di akhir tahun ada momen natal dan tahun baru. (Mir/Z-7)