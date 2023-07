Brand Gamal Luncurkan Produk Skincare Genital Pria Pertama di Indonesia

INDUSTRI produk perawatan kulit atau skincare di Indonesia terus berkembang. Konsumen tak lagi menyasar atau didominasi kalangan kaum hawa. Pasar produk skincare khusus kalangan pria pun mengalami peningkatan.

Gamal (Ganteng Maksimal) salah satu brand skincare ternama di Indonesia, kembali menghadirkan inovasi terbarunya dengan meluncurkan produk skincare genital pria pertama di Indonesia yang diberi nama Joni Cream.

Produk ini hadir sebagai solusi bagi banyak pria yang mengeluhkan masalah perawatan genital mereka.

"Dalam upaya memberikan produk yang informatif dan langsung dipahami oleh konsumen, nama Joni Cream sengaja dipilih secara to the point, sehingga konsumen dapat langsung memahami bahwa ini adalah produk perawatan khusus untuk genital pria," jelas Fariz Gamal, Fouder Produk Skincare Brand Gamal, dalam keterangan, Selasa (25/7),

"Dalam pengembangannya, Joni Cream juga dirancang dengan formulasi yang tidak lengket, sehingga nyaman digunakan di bagian genital," ujarnya.

"Kita bikin dengan nama yang to the point, Joni Cream. Begitu dengar, orang langsung paham kurang lebih produknya untuk apa. kebanyakan krim serupa lainnya menjual dengan fungsi untuk lipatan-lipatan secara general, sementara Gamal mengambil POV (Point of View) spesifik untuk bagian genital," jelasnya.

Untuk memastikan kualitas dan keamanan produk, Joni Cream diproduksi di salah satu pabrik kosmetik terbaik di Indonesia.

Telah Lulus Uji BPOM

Produk ini telah melewati uji BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan juga terdaftar sebagai produk halal, sehingga konsumen dapat menggunakan Joni Cream dengan keyakinan dan rasa aman.

"Kami membuat produk ini di salah satu pabrik kosmetik terbaik di Indonesia yang memiliki jaringan Internasional dan telah menerapkan standar Internasional. Meskipun namanya terdengar 'bercanda' namun produk ini sangat serius. Bahkan kami juga menguji klaim anti bakteri di laboratorium independen," jelasnya.

Penting untuk diingat bahwa perawatan genital juga merupakan bagian penting dari rutinitas perawatan pria. Joni Cream hadir sebagai produk perawatan genital yang dapat membantu mengatasi berbagai masalah seperti bau dan gatal di area Mr. P.

"Dengan kandungan bahan-bahan berkualitas dan formula yang dirancang khusus, Joni Cream mampu memberikan efek yang menyegarkan dan menjaga kebersihan serta kesehatan area genital pria," jelas Fariz.

"Bukan hanya glowing wajah saja, namun kesehatan dan kebersihan mr. P juga perlu dirawat," ujarnya.

Respons konsumen terhadap Joni Cream sangatlah positif. Para pengguna produk ini merasa puas dengan hasil yang diberikan oleh Joni Cream dalam meningkatkan kualitas perawatan genital mereka.

"Banyak yang merasakan manfaatnya dalam menghilangkan bau dan gatal di area Mr. P, serta memberikan perasaan nyaman sepanjang hari," jelas Fariz.

"Sesimpel memulai dengan kampanye 'ganti celana dalam anda setiap hari' karena masih banyak pria pakai celana dalam 2-3 hari baru ganti. Krim ini bisa menghilangkan bau dan juga gatal-gatal yang dirasakan oleh para pria yg kurang bersih ini," kata Fariz. (RO/S-4)