Mahasiswa Usahid Sukses Gelar Event Edukasi Penggunaan TikTok

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Sahid (Usahid) sukses gelar kembali Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang rutin dilakukan tiap tahunnya. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (14/7) di SMK Atlantica Wisata Pulomas, Jakarta Timur.

Dengan mengusung tema Being a Creative and Confident Gen Z’s in TikTok serta fokus materi pada Do and Dont’s menjadi seorang pengguna media sosial yang bijak.

Dosen Pengajar Fikom Usahid Merri Safarwati Putri menyampaikan, kegiatan ini dikemas dalam bentuk edukasi berupa pelatihan singkat. Dengan mengambil tema Do and Dont’s Creative Content ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampiran bagi generasi muda.

“Sehingga merek lebih bijak dalam menggunakan Tiktok, dapat memilah-milih mana yang baik untuk diunggah dan mana yang tidak baik, mana yang tidak baik untuk ditonton dan mana yang tidak baik untuk ditonton pada TikTok,” ungkap Merri dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (24/7).

Kepala Sekolah SMK Atlantica Wisata Jakarta Ahmad Yani mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Ia berharap kepada seluruh peserta dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman dan ide-ide menarik untuk dapat menggunakan sosial media dengan baik.

Acara juga diselingi dengan challenge TikTok yang berhadiah menarik bagi para peserta yang aktif. (Z-10)