UIPM Wakili Indonesia Bahas Transformasi Digital Pendidik di PBB

UNIVERSAL Institute of Professional Management (UIPM) yang menjadi bagian dari UN the Economic and Social Council (Ecosoc) dengan status konsultatif khusus menjadi perwakilan Indonesia pada Forum Politik Tingkat Tinggi (High Level Political Forum/HLPF), di Markas Besar PBB, New York, AS.

UIPM diwakili oleh CEO UIPM Prof Dr Rantastia Nur Alangan dan Presiden UIPM Indonesia Prof Dr Mohammad Soleh Ridwan.

"Kami hadir sebagai anggota resmi UN Ecosoc dari organisasi UIPM," kata Presiden UIPM Indonesia Prof Dr Mohammad Soleh Ridwan melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (22/7).

Ia mengatakan UIPM menjadi satu-satunya organisasi tipe akademik dalam keanggotaan di UN Ecosoc dari Indonesia yang ikut dalam acara tersebut.

Acara tersebut, lanjut dia, antara lain membahas tentang pendidik dan krisis dalam pendidikan yang mempengaruhinya.

Juga, soal mengkaji kembali tujuan dan isi transformasi era digital kalangan pendidik di garis depan.

"Pada pertemuan itu, kami juga mendorong perubahan dan pengubah permainan atas pendidikan berkualitas dan inklusif dalam pembelajaran sepanjang hayat dan tindakan kolektif pendidik untuk menjaga pembangunan manusia seutuhnya," terangnya.

HLPF kali ini diikuiti negara Bahrain, Barbados, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kamboja, Kanada, Republik Afrika Tengah, Komoro, Chili, Kroasia, Republik Demokratik Kongo, Uni Eropa, Fiji, Prancis, Guyana, Islandia, dan Irlandia.

Selanjutnya, Kuwait, Liechtenstein, Lituania, Maladewa, Mongolia, Polandia, Portugal, Rumania, Rwanda, Arab Saudi, Singapura, Slovakia, St Kitts & Nevis, Tajikistan, Timor Leste, Turkmenistan, Republik Persatuan Tanzania, Uzbekistan, Vietnam, dan Zambia. (RO/S-2)