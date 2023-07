Berbahan Vegan, Pewarna Rambut Ini Lebih Aman dan Ramah Lingkungan

BEAUTY World memperkenalkan Chromo Plus by RICA, produk inovatif dalam dunia pewarnaan rambut. Chromo Plus hadir di Indonesia dengan beragam variasi warna Colorica yang terbuat dari bahan vegan.

CEO Beauty World, Efendi, mengatakan, Chromo Plus by RICA menawarkan variasi warna Colorica yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan vegan.

“Warna-warna yang dihadirkan sangat cocok bagi konsumen umum yang ingin tampil dengan gaya rambut yang modis dan tren,” katanya dalam peluncuran Chromo Plus di Jakarta, baru-baru ini.

Baca juga: Jawab Kekhawatiran Pewarnaan Rambut, Kerastase Terus Berinovasi

Dalam keterangan pers, Sabtu (22/7), Efendi menjelaskan, produk tersebut menggabungkan inovasi terbaru dalam dunia pewarnaan rambut dengan komitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan.

Walaupun produk Chromo Plus berbahan vegan, lanjut dia, namun kualitas tidak kalah dengan produk cat rambut pada umumnya.

“Karena bahannya yang vegan, membuat Chromo Plus aman untuk dipakai pada rambut dan tidak merusak rambut maupun akar rambut,” tukasnya.

Baca juga: Tampil Beda dengan Ubah Warna Rambut



Ia pun menyebut bahwa peluncuran Chromo Plus by RICA ini merupakan langkah maju bagi Beauty World dalam menyediakan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

“Kehadiran produk ini akan memperkaya portofolio Beauty World dan memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin industri kecantikan di Indonesia,” terangnya.

Terima Penghargaan Rekor MURI

Beauty World juga mengumumkan acara penerimaan penghargaan MURI (Museum Rekor Indonesia) atas pencapaian rekor memiliki koleksi terbesar produk dan alat kecantikan dari berbagai merek dan kategori dengan total sebanyak 3.698 produk dan alat kecantikan.

Baca juga: Penyebab Rambut Beruban dan Cara Mengatasinya

Beauty World merupakan supplier produk dan alat kecantikan dan menaungi 11 brand, yaitu Janssen Cosmetics, Naturica, RICA, Caremax, SKT, Theradome, Numee, Farm Stay, Beauty Skin, Soderta, dan Enchante.

“Dengan menaungi beragam brand yang lengkap ini pula membawa nama Beauty World dikenal oleh kalangan profesional kecantikan maupun konsumen,” pungkasnya. (RO/S-4)