'One Step Closer' Wedding Open House at Pullman Jakarta Central Park

TERKENAL sebagai venue pernikahan paling bergengsi dan terbesar di Jakarta, Pullman Jakarta Central Park mengundang pasangan yang ingin mewujudkan pernikahan impian untuk menghadiri 'One Step Closer' Wedding Open House pada 29-30 Juli 2023 di Pullman 1 Ballroom.

Mendukung kegiatan ini, Pullman Jakarta Central Park berkolaborasi dengan Adelle Jewelry, brand perhiasan berlian ternama di Indonesia yang memiliki Diamond Wedding Ring Collection sebagai simbol dari komitmen dan cinta abadi. Adelle akan menampilkan koleksi terbaik mereka dan promo spesial yang hanya bisa didapatkan di 'One Step Closer' Wedding Open House.

Pasangan yang hadir juga dapat menyaksikan peragaan busana mewah dari koleksi terbaru wedding designer ternama Irene Danielle dan Bliss Tailor. Serta penampilan spesial dari Andien, diva papan atas Indonesia yang telah menorehkan prestasi gemilang dalam industri musik Tanah Air yang turut dimeriahkan juga oleh The Soulful.

'One Step Closer' Wedding Open House dibuka untuk umum dan tidak dipungut biaya apapun. Jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba wedding food-stall yang luar biasa dan berkonsultasi dengan vendor pernikahan premium seperti Adelle Jewellery, Amazing Decor, Bliss Tailor, Cappio, Cream and Lace by Le Novelle, David Entertainment, Divo Music, Eiffel Cake, Evlin Décor & Design, Grasida Decoration, Image Decoration, Irene Danielle, Kana Entertainment, Le Ciel Design, My Moment Wedding Organizer, Orange Wedding Planner, Partee Wedding Organiser, Premiere Wedding Organizer, Regina Pang Makeup, The HoloGrail, Timothy Cake, Vivace Wedding Planner, Venus Entertainment, W The Organizer, White Pearl, Whitepot Wedding Cakes, dan ZAP Premiere.



Selain itu, pengunjung juga memiliki kesempatan untuk memenangkan doorprize mewah termasuk Diamond Wedding Ring dari Adelle Jewelry dan masih banyak lagi.

Informasi lebih lanjut dan RSVP silahkan hubungi Dini di nomor +62 877-7155-5621 atau email : H7536-SB12@accor.com atau Andrew di nomor +62 815-1153-9999 atau email: H7536-SB11@accor.com. (RO/S-3)