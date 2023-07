HUT Ke-4, Swiss-Belhotel Serpong Gelar Beragam Kegiatan dan Apresiasi Karyawan 

MENANDAI empat tahun keberhasilan dalam memberikan pelayanan serta pengalaman menginap yang luar biasa bagi tamu, Swiss-Belhotel Serpong menggelar berbagai kegiatan positif dan apresiasi untuk para karyawannya.

Mengangkat tema "Tr4nsform To Be Awesome" yang merupakan dari arti “Bertransformasi untuk Menjadi Luar Biasa” sekaligus menjadi sebuah kata motivasi untuk seluruh karyawan.

Adapun rangkaian kegiatannya dimulai dari tanggal 3 Juli 2023 untuk kegiatan internal seperti mengadakan lomba futsal, tenis meja, catur, dan pertunjukan bakat yang dikompetisikan (SBSR Got Talent) antar departemen oleh karyawan hotel.

Ada juga pembagian sarapan sehat yang diberikan oleh level manager untuk staf. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan sejak awal bulan Juli hingga 15 July 2023.

Selain itu, hotel yang berlokasi di Kawasan BSD, Tangerang Selatan ini juga melakukan berbagai kegiatan untuk eksternal. Adapun kegiatannya adalah ;

Zumba Party, Plogging dan Sarapan Sehat (8/7/2023)

Zumba Party, Plogging dan memberikan sarapan sehat gratis di Taman kota. Aksi ini dilakukan dengan melakukan jogging pagi, sambil melakukan aktivitas membersihkan area setempat, dilanjutkan dengan Zumba bersama dan sarapan sehat gratis bersama.

Donor Darah (11/7/2023)

Kegiatan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia cabang Tangerang Selatan. Swiss-Belhotel Serpong mengajak seluruh karyawan serta para tamu yang melakukan rapat ataupun menginap di hari tersebut untuk berpartisipasi mendonorkan darah.

Corporate Social Responsibility (15/7/2023)

Aksi sosial lainnya adalah dengan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan santunan kepada anak yatim di Griya Yatim Dhuafa BSD, serta memberikan makan siang untuk para pekerja kebersihan di sekitar area BSD.

Perayaan HUT Swiss-Belhotel Serpong yang ke-4 ditutup dengan pemotongan tumpeng dan kue bersama sebagai simbol dari puncak acara (17/7).

Kegiatan ini dihadiri oleh para executive Swiss-Belhotel International, di antaranya;Gavin M. Faull (Chairman & President Swiss-Belhotel International), Emmanuel Guillard (Senior Vice President - Operations & Development), Matthew D. Faull (Senior Vice President - Information Technology & E-Commerce), Fabrice Mini (Regional Director Of Operation & Development Indonesia ), dan Bernanda Karo-Karo (Senior Regional and Area Director of Finance - Indonesia and Asia).

Acara dilaksanakan dengan kumpul dan makan bersama yang berlangsung seru dan meriah.

“Sesuai dengan tema yang kami angkat pada tahun ini, Transform to be awesome, management ingin memberikan apresiasi untuk seluruh karyawan atas pencapaian yang telah dilewati selama 4 tahun ini dengan memberikan mereka ruang untuk menyalurkan bakatnya melalui kegiatan SBSR Got Talent," kata General Manager Swiss-Belhotel Serpong, Bangkit Ciptadi.

"Lalu juga ada bentuk apresiasi dari management untuk seluruh staf dengan memberikan sarapan gratis, dan berbagai lomba yang bisa diikuti untuk bisa saling memperkuat team work dan kekompakan untuk menghadapi dinamika perkembangan hotel bisnis di tahun mendatang,” jelas Bangkit Ciptadi.

Selain internal, beberapa kegiatan yang dibuka untuk umum juga merupakan wujud dari kebahagiaan dan wujud syukur atas yang telah dicapai hingga 4 tahun ini.

"Semoga Swiss-Belhotel Serpong dapat terus menjadi pionir hotel yang membanggakan kota Tangerang Selatan, terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaiknya untuk seluruh para tamunya," tutup Bangkit Ciptadi. (RO/S-4)