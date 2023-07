Pure Beauty Bar Hadir sebagai Salon 'One Stop Solution' di Indonesia

PENCINTA perawatan kecantikan kini tak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk merawat diri di berbagai tempat berbeda.

Pure Beauty Bar Anda akan menghadirkan pengalaman kecantikan terbaru dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan harga yang terjangkau.

Mulai dari manicure, pedicure, eyelash extention, lash lift, brow llft, sulam alis, sulam bibir, hingga head spa, face spa, dan body spa. Semua perawatan ini juga dapat dilakukan oleh pria ataupun wanita.

Treatment yang kini diunggulkan adalah head spa, merupakan perawatan yang sedang viral di Tiongkok, Singapore, Malaysia, dan Vietnam.

"Pure Beauty Bar menghadirkannya di Indonesia agar para pecinta kecantikan dapat turut merasakan betapa nyamannya melakukan spa pada kepala dengan alat dan pijatan khusus untuk merelaksasi kepala hingga leher, serta dilengkapi dengan rambut yang akan terasa lembut," ujar Putri Vika Noerindah, Founder Pure Beauty Bar, dalam keterangan, Kamis (20/7).

"Perawatan ini sangat nyaman untuk dilakukan setiap minggu untuk melepas ketegangan dari kesibukan sehari-hari," tambah putri.

Lip BLush dengan Minimal Rasa Sakit

Selain itu terdapat pula lip blush, atau yang biasa dikenal dengan sulam bibir. Namun perawatan lip blush di Pure Beauty Bar ini dibuat dengan teknik yang meminimalisir rasa sakit.

"Selain itu, lip blush dapat menggunakan warna yang sesuai dengan warna kulit sehingga terlihat lebih natural. Dengan melakukan perawatan ini, Anda akan selalu terlihat segar sepanjang hari, bahkan saat bangun tidur," tutur Putri.

“Visi Pure Beauty Bar adalah menjadi salon kecantikan no #1 di Indonesia, kami berkomitmen agar semua orang merasakan pengalaman yang nyaman dan menyenangkan.” ujar Putri.

Ia pun menambahkan,“Selain pilihan perawatan yang lengkap kami akan fokus kepada pengembangan inovasi dan kreativitas tim sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara profesional dan konsisten.”

Dalam acara soft opening pada Rabu (19/7) sembari menonton Barbie The Movie yang dipandu oleh Crystal Oceanie yang diadakan di Flix Astha SCBD,

Janice Mariana selaku Co-Founder Pure Beauty Bar mengatakan, “Acara bertajuk Pink Wednesday ini bernada serupa dengan tagline kami yaitu Being Your Own Unique Self is Pure Beauty!,"

"Kami mengumpulkan komunitas pertama #PUREBeautyBae untuk merayakan keunikan cantiknya ragam warna kulit masyarakat Indonesia dan senantiasa percaya diri untuk menjadi apapun yang diimpikan.”

Acara ini juga merupakan kerjasama antara Pure Beauty Bar bersama dengan Overheard Beauty dan turut didukung oleh REV, Plasthetic Clinic, Ceae, Merch in Style, Skinmee, Seca, Neogen Dermalogy, Skinlutions, dan Kiva. (RO/S-4)