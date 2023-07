Mengenal Metode Medical Pigmentation Untuk Hilangkan Bekas Luka, Begini Penjelasannya

STRETCH mark dan bekas luka merupakan salah satu masalah kulit yang di miliki oleh hampir 9 dari 10 orang di dunia. Meski tidak berbahaya secara medis, stretch mark dan bekas luka dinilai cukup mengganggu secara estetis dan mengurangi tingkat kepercayaan diri bagi sebagian orang.

Stretch mark merupakan guratan atau garis di area tubuh yang berbeda dengan kulit sekitarnya. Stretch mark bisa muncul diberbagai area tubuh misalnya pada lengan atas, bokong, paha, payudara dan perut serta bagian betis.

Stretch mark biasanya berupa guratan yang memiliki warna merah muda, ungu dan putih, kelabu dan tekstur. Berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada obat atau perawatan yang diklaim dapat benar-benar bisa menghilangkan bekas luka dan stretch mark.

Salah satu cara membantu menghilangkan bekas luka dengan metode medical pigmentation yang diselenggarakan Pigmentology Studio. Ada 3 jenis perawatan dengan metofe medical pigmentation yang dijalankan Pigmentology Studio.

Pertama, scar camouflage. Perawatan ini digunakan untuk menyamarkan warna bekas luka dengan warna kulit sehat diarea sekitarnya dengan menggunakan teknik tattoo dengan menginjeksi tinta medis kedalam dermis bekas luka.

Founder Pigmentology Melissa Wijaya menjelaskan, pada perawatan itu, tidajk terjadi masa down time dan sepenuhnya aman, kerena tinta medis yang digunakan oleh pigmentology studio bersertifikat FDA.

"FDA atau Food and Drug Administration adalah Badan Pengawas Makanan dan Obat- obatan di Amerika Serikat yang menerbitkan ketentuan baru yaitu "Interim Final Rules of Registration on Food Facilities dan Prior Notice on Imported Food Shipment"," je;as Melissa.

Selain untuk bekas luka, sacra camoufalge juga dapat diperuntukan pada masalah kulit lain seperti misalnya, Vitiligo, bekas luka seperti luka bakar, bekas operasi, dll. Nevus Hori, Brith mark atau tanda lahir, Hypopigmentaton.

Kedua, stretch mar camoufalge. Perawatan ini tidak menggunakan tinta dalam pengerjaannya, tetapi menggunakan serum khusus Pigmentology Studio yang dapat menghilangkan stretch mark hingga dengan mengembalikan teksturnya.

Metode ini menggunakan jarum steril sekali pakai untuk memasukan serum khusus stretch mark kedalam kulit untuk pembentukan kolagen baru. Perawatan ini dapat menangani berbagai stretch mark yang diantaranya adalah stretch mark merah, putih, kelabu, gelap dan bertekstur.

Ketiga, Areola repigmentatuon. Perawatan ini menciptakan kembali areola setelah mastektomi atau bedah plastic nekrosis. Selanjutnya warna akan dicocokan dengan aereola sebelumnya. Pada perawatan ini tidak terjadi masa down time dan sepenuhnya aman kerena medical ink yang digunakan oleh Pigmentology Studio bersertifikat FDA.

Ketiga metode itu diterapkan Pigmentology berdasarkan penngalaman Melissa yang sebelumnya memiliki luka bakar yang ditimbulkan akibat perawatan kulit. Metode medical pigmentation tak sengaja ia temukan saat menghadiri Bulan kesadaran Kanker Payudara dan berinteraksi dengan pasien yang menggunakan metode tersebut.

Melissa yang punya pengalaman bekerja di Amerika Serikat itu, akhirnya mendirikan Pigmentology STudio pada Oktober 2021.

Pigmentology Studio merupakan memiliki visi dan misi menjadi perusahaan Medical Pigmentation pertama yang terpercaya dan terbukti dapat menyamarkan stretch mark, scar camouflage dan juga areola repigementation. (Z-5)