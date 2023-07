Sinar Mas Land Bersama Tempo Media Gelar Kompetisi Tulis dan Video

REPUTASI Sinar Mas Land sebagai salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia tidak lepas dari peran para jurnalis yang menghadirkan pemberitaan positif dan kepercayaan tinggi dari konsumen terhadap seluruh proyek properti perusahaan. Dalam rangka menginisiasi semangat kolaboratif sekaligus memberikan wadah bagi awak media dan masyarakat umum untuk berkarya, Sinar Mas Land berkolaborasi dengan Tempo Media Group menyelenggarakan Sinar Mas Land Writing & Video Competition 2023 dengan total hadiah uang tunai mencapai Rp150 juta.

Sinar Mas Land Writing & Video Competition 2023 dilaksanakan mulai dari 19 Juli-19 November 2023 dengan mengusung tema The Future of Integrated Livable City in Indonesia. Kompetisi tersebut terbagi menjadi lima kategori dengan persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda. Untuk karya tulis, kategori jurnalis berlaku bagi jurnalis media cetak dan online sedangkan kategori umum berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang memiliki kanal website atau blog. Lalu untuk karya video, kategori media berlaku bagi perusahaan media online di Indonesia sedangkan kategori umum berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang memiliki kanal Instagram atau TikTok.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata mengatakan Sinar Mas Land Writing & Video Competition diselenggarakan pertama kali oleh Sinar Mas Land pada 2011. Setelah sempat vakum beberapa tahun lalu, kini kompetisi tulis dan visual bergengsi tersebut kembali digelar untuk keenam kali bagi publik dan rekan jurnalis. "Kami berharap kompetisi ini dapat menjadi platform yang bisa memperluas wawasan dan pemahaman tentang perkembangan industri properti, khususnya dalam konteks pengembangan kota yang terpadu dan layak huni di Indonesia. Para peserta lomba akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka tentang mengembangkan sebuah kota yang dirancang dengan konsep berkelanjutan," ujar Dony.

Dalam Sinar Mas Land Writing & Competition 2023, para peserta harus dapat menjawab pertanyaan tentang konsep pembangunan livable city di masa depan dengan berkaca pada proyek-proyek yang dikembangkan Sinar Mas Land. Livable city menyediakan akses yang setara terhadap kebutuhan hidup seperti hunian yang baik, mobilitas, kualitas hidup, layanan pendidikan, hingga lingkungan kerja. Saat ini, Sinar Mas Land sebagai pengembang yang peduli terhadap kehidupan masyarakat yang lebih baik tengah bergerak menuju pengembangan livable city. Proyek tersebut dilakukan perusahaan dengan empat pilar sebagai konsep pembangunannya, yakni Live (mendukung kebutuhan hidup), Learn (mendukung edukasi), Work (mendukung kebutuhan profesional), dan Play (mendukung kebutuhan emosional).

Informasi selengkapnya mengenai Sinar Mas Land Writing & Video Competition 2023 dapat diakses melalui laman https://www.sinarmasland.com/wvc2023. (RO/Z-2)