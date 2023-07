Sukses Jadi Wirausaha, Steven Lee Kini Rajin Berbagi Hingga Jadi Dosen Tamu

BISNIS rumput sintetis, terutama untuk taman dan rumah belum banyak digarap oleh pebisnis di Indonesia pada media 2013. Saat itu, rumput sintetis masih banyak digunakan oleh lapangan sepak bola dan futsal.

Melihat peluang itu, Steven Lee Njatawidjaja mengembangkan ArtGrass yang menjadi penyedia rumput sintetis untuk taman dan dekorasi. Rumput sintetis ArtGrass yang Steven produksi memakai teknologi terbaru dan bahan pilihan bersertifikasi, sehingga punya tampilan elegan dan awet.

“ArtGrass hanya menghadirkan produk dan jasa yang berkualitas karena kami ingin memberikan solusi permanen kepada para pelanggan ArtGrass," ujar Steven.

Baca juga : Berawal dari Kainnesia, Pemuda asal Banyumas Ini Sukses Jadi Bangun Agensi Digital

Sukses menjadi wirausaha, Steven mengaku ingin membagikan ilmu berbisnisnya kepada khalayak, terlebih untuk generasi muda. Ia pun rajin menggelar workshop dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, hingga bisa menjadi dosen tamu. Bagi Steven, seorang mahasiswa penting untuk mengetahui ilmu menjadi wirausaha.

"Semakin banyak mahasiswa yang tertarik untuk menjadi wirausaha, maka peluang terbukanya lapangan kerja tentu semakin besar," ujarnya.

Menjadi seorang entrepreneur bukanlah hal mudah, perlu minat, pengetahuan, dan berpikir kreatif serta kritis. Semakin awal seorang mahasiswa mengetahui ilmu menjadi wirausaha, maka akan punya waktu lebih banyak mengembangkan bisnis.

Steven juga menjalin kerja sama dengan Universitas Ciputra untuk mengadakan workshop. Tujuannya untuk mempersiapkan generasi muda dalam bersaing baik secara lokal maupun global.

Steven mengaku percaya bahwa berbagi ilmu itu sama dengan juga belajar. “Pembelajaran itu sifatnya dua arah, sama halnya dengan komunikasi,: ucapnya.

Selain aktif menjadi dosen tamu, Steven Lee Njatawidjaja juga sering menggelar Talkshow. Acara Talkshow yang digagasnya pun tidak main-main, Steven kerap berkolaborasi dengan pembicara professional di bidang pendidikan.

Steven ingin menekankan bahwa berbagi ilmu memiliki dampak yang besar bagi yang ingin sungguh-sungguh belajar. Baginya perjalanan hidup merupakan sebuah pembelajaran yang panjang dan tak pernah berakhir.

Dengan acara Talkshow tersebut, tidak hanya mahasiswa saja yang bisa memperoleh ilmu tersebut, melainkan masyarakat luas juga dapat mengaksesnya. Apalagi di tengah kemajuan teknologi seperti ini.

"Mudah sekali untuk mendapatkan ilmu hanya dengan bermodalkan jaringan internet saja. Namun, hal yang lebih penting dari itu adalah niat dan kemauan belajar dari dalam diri, kata Steven yang punya moto “The Sky is the Limit, but remember to stay humble and Keep on Fighting!”

Di sisi lain, lewat akun media sosial pribadinya, Steven juga kerap membagikan konten variatif dan edukatif. (Z-5)