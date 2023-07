Apa Itu Fandom? Berikut Daftar 11 Fandom K-Pop Terbesar di Dunia 

FANDOM adalah komunitas atau kelompok penggemar yang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap orang, hobi, atau kegiatan yang sama.

Fokus subjek minat fandom dapat didefinisikan secara spesifik untuk mereka yang memiliki ketertarikan dan minat yang sama terhadap idola, hobi, genre, atau model tertentu. Istilah fandom telah menjadi populer dan menjadi ciri khas dalam dunia K-Pop, terutama dengan penyebaran budaya Korea yang mendunia, sehingga sering dikaitkan dengan klub penggemar idola Korea.

Berikut adalah beberapa fandom K-Pop dengan jumlah penggemar terbanyak di dunia.

Fandom K-Pop Terbesar

1. Army

BTS telah dikenal sejak tahun 2013. Mereka memiliki fandom bernama Army atau Adorable Representative MC for Youth. Anggota BTS terdiri dari Namjoon (RM), Jin, Hoseok (J-Hope), Suga, Jimin, Taehyung (V), dan Jungkook.

BTS sering menciptakan lagu dalam berbagai bahasa, termasuk Jepang, Korea, dan Inggris. Tidak mengherankan bahwa BTS memiliki salah satu fandom dengan jumlah penggemar yang sangat besar, mencapai 18 juta orang yang tersebar di seluruh dunia. Selain jumlah yang banyak, Army juga dikenal sebagai fandom yang solid dan sering terlibat dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana.

2. Carat

Seventeen memiliki fandom bernama Carat, yang merujuk pada para penggemar yang membuat Seventeen sukses hingga saat ini. Seventeen menjadi salah satu boyband Korea terpopuler dengan penggemar yang tersebar di seluruh dunia.

3. Exo-L

Exo adalah boyband yang terdiri dari 12 anggota yang berasal dari Korea Selatan. Fandom Exo dikenal dengan nama Exo-L, yang merupakan singkatan dari "Love".

Pada situs fan club resmi Exo-L, grup ini memiliki sekitar 4 juta penggemar dan jumlahnya terus bertambah. Exo terkenal dengan promosi yang unik dan memiliki beberapa lagu dalam bahasa Mandarin dan Korea. Exo juga memiliki konsep unik di mana setiap anggota memiliki kekuatan masing-masing.

4. Blink

Blackpink dikenal dengan fandom bernama Blink, yang merupakan singkatan dari "Black & Pink". Blackpink terdiri dari 4 anggota, yaitu Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rosé.

Blackpink terkenal dengan penampilan panggung yang spektakuler dan menggunakan beberapa bahasa dalam lirik lagu mereka, sehingga sering menjadi perbincangan dan tren di media sosial dan televisi.

Pada tahun 2022, Blackpink memiliki sekitar 830 juta penggemar di India, 738 juta penggemar di Thailand, dan 640 juta penggemar di Indonesia.

5. ReVeluv

Selain Blink, ReVeluv juga merupakan salah satu fandom girl group K-Pop yang terkenal. ReVeluv adalah nama resmi untuk fandom Red Velvet. "ReVe" berasal dari huruf pertama kata "Red Velvet", sementara "Luv" melambangkan cinta antara idol dan fandom.

Anggota Red Velvet menyebut penggemar mereka dengan sebutan "luvies". Fandom ReVeluv didirikan pada 26 April 2017, tiga tahun setelah Red Velvet melakukan debut. Di Instagram, ReVeluv memiliki lebih dari 12 juta pengikut.

6. Once

Fandom terbesar berikutnya adalah Once, yang merupakan fandom resmi untuk grup Twice. Girl group ini melakukan debut pada Oktober 2015, sementara fandom didirikan pada 4 November 2015.

Nama Once dipilih karena cocok dengan nama grup Twice. "Once" berarti sekali, sementara "Twice" berarti dua kali. Hubungan antara Once dan Twice dianggap seperti angka satu dan dua yang selalu berdampingan.

7. ELF

ELF adalah nama fandom resmi untuk grup K-Pop Super Junior. Super Junior memulai debut pada tahun 2005. "ELF" merupakan singkatan dari "EverLasting Friends". Nama fandom ini dipilih oleh Leeteuk, pemimpin Super Junior. Sesuai dengan namanya, Super Junior berharap ELF bisa menjadi teman yang selalu ada.

8. VIP

VIP adalah nama fandom resmi untuk grup Bigbang. Nama fandom diambil dari lagu K-Pop yang berjudul "VIP" yang termasuk dalam album single kedua grup. "VIP" sendiri merupakan singkatan dari "Very Important Person".

Bigbang memilih nama ini karena menganggap penggemar mereka sangat penting. Berkat dukungan dari penggemar, Bigbang berhasil meneguhkan posisinya sebagai salah satu boyband terbaik sepanjang masa.

9. MOA

MOA adalah nama fandom resmi untuk grup TXT (Tomorrow X Together). TXT didirikan pada Maret 2019. Grup ini mengumumkan nama fandom pada Agustus 2019. Saat ini, MOA memiliki jutaan pengikut.

10. Stays

Stays adalah nama fandom resmi untuk grup Stray Kids. Stray Kids memulai debut pada tahun 2017. Fandom Stays didirikan pada bulan Agustus 2018. Nama "Stay" dipilih karena Stray Kids menganggap penggemar mereka sebagai alasan mengapa mereka bisa terus bertahan. Slogan untuk fandom ini adalah "You make Stray Kids Stay".

11. SHINee World

SHINee World adalah nama fandom resmi untuk boyband SHINee yang melakukan debut pada tahun 2008. SHINee memilih nama ini karena menganggap penggemar mereka sangat penting. Penggemar juga dikenal dengan sebutan "Shawols", yang merupakan gabungan dari "SHINee World".

Itulah pengertian Fandom yang harus kamu ketahui K-Pop lovers. Apa kamu juga salah satu fandom? Fandom tidak selalu berefekburuk kok selama itu tetap memberikan energi positif buatmu. (Z-10)