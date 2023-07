UP-BPIP Kerja Sama Sosialisasi dan Menduniakan Nilai-Nilai Pancasila

UNIVERSITAS Pancasila (UP) menjalin kerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melakukan sosialisasi dan menduniakan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kerja sama itu diteken Rektor UP Edie Toet Hendratno dan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso di Kampus UP Jakarta, Selasa (18/7), disaksikan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina UP Siswono Yudo Husodo serta Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Siswono mengatakan saat ini Indonesia memasuki babak baru dari pelaksanaan pidato Bung Karno yang berjudul To Build the World a New yaitu Pancasila dari Indonesia untuk Dunia.

"Dalam peradaban manusia yang lebih dari 10.000 tahun begitu banyak ideologi yang lahir dan tenggelam. Ideologi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan maka akan hilang. Sekarang kita mencoba melakukan sosialisasi Pancasila pada tataran dunia," katanya.

Pancasila diperkenalkan pada dunia oleh Presiden pertama RI Soekarno di Sidang Umum PBB di New York, 30 September 1960, dengan pidato berjudul To Build the World a New (Membangun Dunia Kembali).

Dalam pidatonya, Bung Karno menegaskan Pancasila mengandung nilai yang dimiliki juga oleh dua ideologi besar saat itu yaitu Liberal-Kapitalis dan Sosialis-Komunis.

Menurut Siswono, Pancasila dalam tataran negara secara politik sudah selesai. Organisasi yang tidak sejalan dengan Pancasila tentunya dilarang.

Namun, dalam kehidupan keseharian masih menjadi tantangan mengingat saat ini arus peradaban dan tata nilai, serta ideologi dari berbagai belahan dunia datang hampir tanpa hambatan.

"Untuk itu sosialisasi Pancasila di masyarakat sangat penting," katanya.

Rektor UP Edie Toet Hendratno berharap kerja sama menjadi titik awal dari lahirnya kegiatan-kegiatan bersama untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat umum dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan pentingnya kerja sama memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini pelajaran Pancasila dipinggirkan dalam kehidupan, sehingga ada rongrongan terhadap Pancasila, maka perlu disikapi dengan kerja sama dengan Universitas Pancasila," katanya. (Ant/S-2)