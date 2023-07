3rd Anniversary Yuan Garden Hotel, Pasar Baru Jakarta. Gelar Festival Jepang

TAHUN ini pada 20 Juli 2023, Hotel Yuan Garden. Pasar Baru, Jakarta, genap berusia 3 tahun. Artinya Hotel Yuan Garden Pasar Baru Jakarta telah konsisten berkiprah di industri pariwisata di Indonesia selama tiga tahun dan terus bertumbuh dan berkembang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua tamu yang berharga.

Hotel Yuan Garden Pasar Baru ini dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu hotel yang memiliki lokasi yang sangat strategis karena berdekatan dengan beberapa lokasi tempa wisata, seperti Masjid Istiqlal, Monas, Katedral, Ancol, dan juga akses yang dekat dengan Stasiun Djuanda.

Untuk merayakan 3rd Anniversary pada tahun 2023, Hotel Yuan Garden Pasar Baru menyelenggarakan acara bertema "Banzai Matsuri" atau Festival Jepang.

Acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu ata 22-23 Juli 2023 dengan rangkaian acara yang sangat menarik, mulai dari perlombaan, hobby corner, dan food festival yang tentunya banyak sekali hadiah senilai puluhan juta rupiah yang bisa pengunjung maupun tamu dapatkan.

Acara Banzai Matsuri Hadirkan Beragam Hiburan

Acara Banzai Matsuri ini sangat menarik dan wajib dukunjungi bagi para pecinta budaya jepang, movie, kuliner, maupun games.

Lokasi yang digunakan ada 3 lokasi di dalam hotel yaitu yang pertama Lounge & Mezanin, dilokasi ini pengunjung maupun tamu dapat melihat dan berbelanja merchandise jepang, kemudian ada beberapa hobby corner di mana pengunjung maupun tamu dapat bermain games secara langsung seperti games Takken 7, Xcaliber, Tamiya Racing, Crush Gear, Beyblade, dan masih banyak lagi games menarik lainnya.

Kemudian lokasi kedua ada di Mansion Ballroom yang menjadi stage utama yang akan digunakan para bintang tamu untuk perform di antaranya yaitu Idol Baby Metal Surabaya, Zenja Band, Rue Neta, Theo Vick Cosplay Artist, Katsu Girls, dan sederet artis Jepang lokal lainnya.

Rangkaian acara lainnya pengunjung maupun tamu dapat mengikuti acara perlombaan yang diselenggarakan seperti Cosplay Competitions, Sing Cover Competitions, Coswalk, Yukata Contest, dan Photography Competitions.

Hotel Yuan Garden Pasar Baru juga menyelenggarakan food festival dan maid caffe di mana pada food festival ini.

Hotel Yuan Garden Pasar Baru menghadirkan variasi menu makanan Jepang yang berbeda mulai dari sushi, ramen, street food, special dessert, dan aneka beverage yang menarik.

Maid Caffe kini hadir di hotel Yuan Garden Pasar Baru di mana pengunjung maupun tamu dapat mencoba pengalaman baru yaitu menikmati makanan sambil bermain game dengan maid yang super kawai dan tentunya dengan layanan full service priority.

Harga makanan yang ditawarkan mulai dari Rp.15.000 sudah bisa menikmati pengalaman yang menarik dan tentunya dine in di hotel bintang 4 ibu kota.

Promo menarik lainnya dari hotel Yuan Garden Pasar Baru menawarkan room promoAnniverSale periode 21 sampai dengan 24 Juli 2023, hanya dengan harga Rp. 688.000 nett pengunjung maupun tamu sudah bisa menginap di Hotel Yuan Garden Pasar Baru inclusive stay at Deluxe Room, free 2 ticket Banzai Matsuri for 2 days festival, free breakfast untuk 2 orang, free access to swimming pool, gym, dan kids corner.

Untuk informasi dan reservasi lebih lanjut bisa menghubungi di (021) 5088 1000 atau melalui layanan Whatsapp di 0819-9588-1000. (RO/S-4)