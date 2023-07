Harris Hotel Sentraland Semarang Tawarkan Paket Outdoor Wedding Menawan

HARRIS Hotel Sentraland Semarang, hotel bintang empat yang hanya berjarak 3 menit dari area Simpang Lima ini merupakan salah satu convention hotel terlengkap di kota Semarang.

Dilengkapi dengan ballroom yang dapat menampung hingga 1.000 orang (standing) dan lebih dari 10 ruangan meeting, membuat Harris Hotel Semarang sering digunakan sebagai venue acara berskala besar, termasuk wedding.

Dalam upaya memaksimalkan potensi pasar wedding, baru-baru ini Harris Hotel Semarang meluncurkan paket outdoor wedding terbaru dengan harga yang cukup terjangkau.

Paket outdoor wedding yang diberi tajuk "Marry Me at Harris Semarang" ini menawarkan venue pernikahan luar ruangan di area kolam renang.

Venue yang ditawarkan oleh Harris Hotel Semarang terbilang menawan, pasalnya area kolam renang yang menjadi satu dengan area mini golf ini terletak di lantai 7.

Menghadap langsung pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Selain menyediakan area terbuka yang cukup luas, wedding venue di area kolam renang tersebut juga bersebelahan dengan area restoran yang menyediakan area indoor.

Dipatok dengan harga Rp.29.888.000, Paket outdoor wedding Marry Me at Harris Semarang ini diperuntukan untuk 100 pax.

Paket sudah termasuk outdoor wedding venue, buffet menu yang menyediakan hingga 7 pilihan menu, stall menu atau pondokan, kamar tipe Harris Room untuk pengantin, Food tasting untuk 6 orang, layanan valet, penggunaan listrik hingga 5.000 watt, pemakaian LCD & Screen, Venue untuk sesi pemotretan pre-wedding, penggunaan meeting room untuk technical meeting sebelum hari pernikahan.

Paket Wedding di Ballroom

Untuk pilihan wedding dalam ruangan (indoor) Harris Hotel Sentraland Semarang juga menawarkan paket wedding at ballroom yang dapat menampung jumlah tamu undangan yang lebih besar. Harga mulai dari Rp.57.888.000.

Azkar Rizal Muhammad selaku Marketing & Branding Manager menyampaikan bahwa paket outdoor wedding Marry Me at Harris Semarang secara khusus akan diluncurkan di acara Traditional Wedding Expo yang diadakan di Java Supermall Semarang pada 21-24 Juli 2023.

“Akan ada penawaran khusus untuk beberapa paket wedding package terbaru selama pameran berlangsung.Termasuk outdoor wedding package dan wedding at ballroom. Pengunjung juga dapat melakukan konsultasi seputar wedding venue, menu, dan penawaran wedding package lainnya,” jelas Azkar. (RO/S-4)