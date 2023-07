Agrinesia Ajak Karyawan dan Masyarakat Peduli Sesama dengan Donor Darah

PT Agrinesia Raya (Agrinesia), perusahaan food manufacturing dengan berbagai produk oleh-oleh di Indonesia seperti Lapis Bogor Sangkuriang hingga Bakpia Kukus Tugu Jogja, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor menggelar kegiatan donor darah.

Melalui program SMILE, Agrinesia menggelar kegiatan donor darah bertempat di Agrinesia Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (18/7)..

SMILE program merupakan singkatan dari Spread More Happiness Level in Everyone yakni merupakan kegiatan sosial yang merupakan implementasi dari visi dan misi Agrinesia, perusahaan yang memberikan kebahagiaan di setiap momen kehidupan.

Pada program SMILE yang pertama ini, Agrinesia mengadakan kegiatan donor darah dengan tema “a drop of blood, a million hopes”.

Managing Director Agrinesia, Rizka Wahyu Romadhona. mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Agrinesia untuk berkontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai program, salah satunya donor darah, serta bertujuan untuk mengajak karyawan juga masyarakat sekitar untuk saling peduli dengan sesama.

Donor Darah Diikuti Lebih dari 100 Peserta

“Alhamdulillah, sebanyak lebih dari 100 peserta dari perusahaan maupun masyarakat di sekitar kantor ikut berpartisipasi mendonorkan darah mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa terbentuk sinergi positif antara karyawan dalam membangun budaya peduli dengan sesama,” jelas Rizka.

Kepala Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Bogor, dr. Suparno, memberikan apresiasinya terhadap karyawan dan masyarakat yang turut ikut serta untuk membantu sesama dan mendorong peningkatan ketersediaan darah di PMI khususnya di Kabupaten Bogor.

PMI Kabupaten Bogor Berterima Kasih

“Atas nama keluarga besar PMI Kabupaten Bogor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Agrinesia, karena telah mengajak kami untuk berkolaborasi dalam menggelar kegiatan donor darah ini," jelas dr.Suparno.

"Kami berharap kolaborasi dan kerja sama ini dapat terjalin secara berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan ini juga dapat memenuhi ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Suparno.

Untuk meningkatkan kemeriahan acara, pendonor juga berkesempatan untuk mendapatkan paket SMILE yang berisikan salah satu produk unggulan dari Agrinesia.

Paket SMILE ini juga sebagai bentuk berbagi dari Agrinesia untuk para pendonor yang telah peduli dan menjadi pahlawan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rizka juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu bagi karyawan untuk dapat selalu berkontribusi untuk masyarakat sekitar.

“Kami berharap, kegiatan ini dapat menjadi kegiatan rutin dan dapat membangun kolaborasi positif antar Agrinesia maupun PMI untuk kedepannya. Dan semoga tujuan dari diadakannya donor darah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.” tutup Rizka. (RO/S-4)