SMP Islam Al Azhar 1 Wakili Indonesia Di Festival Folklore Internasional

SETELAH vakum selama beberapa tahun akibat pandemi Covid-19, CIOFF® Indonesia akan kembali mengirim wakil Indoneaia ke festival folklore tingkat dunia. Kali ini, SMP Islam Al Azhar 1 akan tampil pada The 30th International Festival of Children’s Folks Ensembles 'Festival of The Children of Mountains' di kota Nowy Sacz, Polandia, 23-29 Juli 2023.

CIOFF® Indonesia merupakan organisasi non-profesi dan organisasi budaya internasional, sesuai pengertian yang ditentukan oleh UNESCO. Saat ini CIOFF sudah menjadi partner resmi UNESCO. CIOFF® Indonesia berdiri pada tanggal 10 Agustus 1981.

Sebagai organisasi akan memberangkatkan SMP Islam Al Azhar 1, CIOFF® Indonesia telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Dari mulai proses latihan selama lebih dari 3 bulan, persiapan make up, dan kostum, hingga pelepasan yang berlangsung Senin (17/7).

"Saya sangat bangga kepada anak-anak Indonesia karena dapat menunjukkan prestasi di mata dunia setelah beberapa tahun tidak tampil di festival internasional. Semoga nanti bisa menampilkan yang terbaik," ungkap Presiden CIOFF® Indonesia Said Rahmat

Di sisi lain, Kepala Sekolah SMP Islam Al Azhar 1, Husin Chalid mengatakan sangat bangga atas pencapaian anak-anak yang akan tampil di festival internasional kali ini. "Acara ini akan menjadi pengalaman baru untuk anak-anak dan bisa melatih kemandirian serta tanggungjawab dalam mewakili Indonesia," jelasnya.

Pada The 30th International Festival of Children’s Folks Ensembles 'Festival of The Children of Mountains', delegasi SMP Islam Al Azhar 1 akan menampilkan beberapa tarian seperti Yapong, Kareppa, Greget Jawara, dan Saman. Jumlah total penari dan pemusik adalah 28 orang. (RO/R-2)