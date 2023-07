Menginap Dua Malam di Avenzel Hotel, Bayar Satu Malam Saja

AVENZEL Hotel & Convention kembali hadir dengan promo spesial. Pada Juli, hotel di jantung Kota Cibubur ini menawarkan Stay 2 Pay 1 (Nginap dua hari, bayar satu). Tepat untuk momen kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta, sehingga menjadi lebih istimewa. Tentunya dengan harga spesial, yang sudah termasuk dengan fasilitas yang mengagumkan.

Promo Stay 2 Pay 1 menawarkan special room rate hanya Rp1.700.000/nett per kamar untuk dua malam. Dengan paket yang lengkap, seperti menginap di kamar superior ditambah sarapan untuk 2 orang.

Jika Anda mengambil paket ini di weekend atau di hari libur nasional, Avenzel Hotel & Convention juga menyediakan Kids Activity, bagi anak-anak Anda untuk menambah keseruan selama menginap di hotel ini. Selain menikmati kenyamanan kamar modern, di sini juga dilengkapi fasilitas unggulan hotel. Seperti kolam renang untuk dewasa dan anak-anak yang memiliki pemandangan indah, GYM yang lengkap, whirlpool, spa, sauna, dan karaoke.

Hotel ini juga memiliki restoran dengan menghidangkan buffet yang lengkap. Mulai dari makanan tradisional, Asian hingga Western Food.

Di hotel bintang 4 ini juga terdapat kafé yang sangat nyaman bernama Crema Coffee & Patisserie, serta resto and bar yaitu The Zoetrope Sky Lounge yang berada di lantai paling atas. Sehingga Anda bisa menikmati pemandangan yang indah dari atas gedung.

Avenzel Hotel and Convention juga menawarkan promo Buffet Pay 3 Get 4 di restoran All Day Dining, mulai dari appetizer hingga dessert bisa Anda nikmati sepuasnya hanya dengan mengeluarkan kocek Rp180.000/nett per pax.

Tak hanya itu, bagi Anda yang senang berkumpul dengan kerabat, Arisan Package merupakan pilihan yang tepat. Penawaran ini juga termasuk 1 voucher gratis menginap satu malam di Superior Room dan 1 voucher karaoke gratis selama dua jam di Family Karaoke Room.

Pastikan agar Anda tidak melewatkan kesempatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Avenzel Hotel and Convention dengan nomor Whatsapp 0811-1050-0112 atau Anda dapat melihat promo-promo Avenzel Hotel & Convention lainnya di Instagram @avenzelhotelandconvention. (RO/S-1)